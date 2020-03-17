Коронавирус в Украине: все пассажирские перевозки в Киевской области будут остановлены

Новости Украины:Автоперевозчики Киевской области остановят все пассажирские перевозки на время карантина.

Автоперевозчики Киевщины с 18 марта до 3 апреля приостанавливают пассажирские перевозки по всей территории области.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Ассоциация "Автоперевозчики Киевщины".

"С 18 марта до 3 апреля автоперевозчики Киевщины останавливают регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном, внутриобластном сообщении по всей территории Киевской области", - говорится в сообщении.

Как отмечается, перевозки пассажиров приостанавливаются по поручению Президента Украины и решению Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧП Кабинета Министров относительно ограничения пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Напомним: