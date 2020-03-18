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Среда, 18.03.2020
В больших городах полицейские будут проверять услуги перевозки пассажиров в условиях карантина
В больших городах полицейские будут проверять услуги перевозки пассажиров в условиях карантина
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В больших городах полицейские будут проверять услуги перевозки пассажиров в условиях карантина

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В больших городах полицейские будут проверять услуги перевозки пассажиров в условиях карантина
18:40 Сегодня Телеграф УНН Фото:mvs.gov.ua

Новости Украины:В связи с карантином из-за коронавируса в Украине были созданы мобильные группы полицейских для проверки услуги перевозки пассажиров.

В Днепре, Харькове, Одессе, Львове, Киеве и Киевской области созданы мобильные группы полицейских, которые будут проверять, как предоставляются услуги пассажирских перевозок в условиях карантина.

Об этом заявил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко, передает МВД Украины.

"В Днепре, Харькове, Одессе, Львове, Киеве и Киевской области созданы специальные мобильные группы, которые будут проверять, как предоставляются услуги пассажирских перевозок. Во всех остальных регионах эту работу будут проводить сотрудники патрульной полиции", - отметил Клименко.

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Он напомнил, что с сегодняшнего дня на всей территории государства запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении. А в общественном транспорте на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить только до 10 пассажиров. 

"Полицейские будут контролировать выполнение этих норм. При этом подчеркиваю: наша основная задача - разъяснить людям необходимость четкого соблюдения введенных алгоритмов. Мы будем работать не для того, чтобы наказать, а для того - чтобы предупредить. Однако в случае обнаружения нарушений будем действовать, как того требует Закон", - добавил он.

Как сообщалось ранее, правительство Украины приняло неотложные и жесткие меры для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2, среди которых: запрет на регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении и на перевозки более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автобусах, маршрутных такси.

Напомним: 

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Украина, Полиция, МВД, Карантин, Офицеры, Заражение, Коронавирус, Нацполиция.
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