В больших городах полицейские будут проверять услуги перевозки пассажиров в условиях карантина

В Днепре, Харькове, Одессе, Львове, Киеве и Киевской области созданы мобильные группы полицейских, которые будут проверять, как предоставляются услуги пассажирских перевозок в условиях карантина.
Об этом заявил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко, передает МВД Украины.
"В Днепре, Харькове, Одессе, Львове, Киеве и Киевской области созданы специальные мобильные группы, которые будут проверять, как предоставляются услуги пассажирских перевозок. Во всех остальных регионах эту работу будут проводить сотрудники патрульной полиции", - отметил Клименко.
Он напомнил, что с сегодняшнего дня на всей территории государства запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении. А в общественном транспорте на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить только до 10 пассажиров.
"Полицейские будут контролировать выполнение этих норм. При этом подчеркиваю: наша основная задача - разъяснить людям необходимость четкого соблюдения введенных алгоритмов. Мы будем работать не для того, чтобы наказать, а для того - чтобы предупредить. Однако в случае обнаружения нарушений будем действовать, как того требует Закон", - добавил он.
Как сообщалось ранее, правительство Украины приняло неотложные и жесткие меры для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2, среди которых: запрет на регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении и на перевозки более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автобусах, маршрутных такси.
Напомним:
17 марта Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ) сообщил, что в Украине лабораторно подтверждены 14 случаев Covid-19 (10 в Черновицкой области, по одной – в Житомирской и Киевской областях и два – в Киеве), из них два летальных (по одному в Черновицкий и Житомирской областях).
Инфицированный коронавирусом Covid-19 житель Киевской области и его близкие на данный момент находятся на самоизоляции, сообщила пресс-служба Киевской областной государственной администрации.
Так, в настоящее время пациент находится на самоизоляции, за ним установлен медико-санитарный надзор. В ОГА отметили, что близкие мужчины также находятся на самоизоляции.
Автоперевозчики Киевщины с 18 марта до 3 апреля приостанавливают пассажирские перевозки по всей территории области.
"Киевпастранс" обнародовал маршруты наземного транспорта, которые дублируют ветки метро, – для тех, кому надо передвигаться по городу несмотря на закрытие метрополитена в связи с карантином.