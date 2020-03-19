Скачать
Четверг, 19.03.2020
Карантин в Украине: в Одесский городской электротранспорт не будут пускать более 10 человек
Карантин в Украине: в Одесский городской электротранспорт не будут пускать более 10 человек
Коронавирус в Украине: в МВД уже установили полсотни лиц, контактировавших с Шаховым
Коронавирус в Украине: в МВД уже установили полсотни лиц, контактировавших с Шаховым
Свитолина показала, как укреплять тело во время карантина (Видео)
Свитолина показала, как укреплять тело во время карантина (Видео)
Пандемия Covid-19: Джордж Мартин просит поклонников не беспокоится о его состоянии
Джордж Мартин рассказал о влиянии коронавируса не его жизнь

Конгрессмен Марио Диас-Баларт получил положительный результат теста на коронавирус

Конгрессмен Марио Диас-Баларт получил положительный результат теста на коронавирус
05:35 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира:В США коронавирусом заразился первый конгрессмен.

Американский конгрессмен от штата Флорида Марио Диас-Баларт стал первым членом высшего законодательного органа США, заразившимся коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Как заявили в пресс-службе конгрессмена, в субботу вечером у Диас-Баларта ухудшилось самочувствие: у него появились сильный жар и головная боль. Он сдал тест на коронавирус и спустя какое-то время получил положительный результат.

Позже Диас-Баларт заявил, что сейчас чувствует себя уже намного лучше.

 

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Флорида, Пандемия, Коронавирус, Марио Диас-Баларт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В больших городах полицейские будут проверять услуги перевозки пассажиров в условиях карантина
02 Индексация пенсий будет проведена с 1 мая - Зеленский
03 Психологический тест, который расскажет о Вашем будущем
04 Заразившийся коронавирусом нардеп Шахов отреагировал на обращение Зеленского
05 Зеленский и Дуда поговорили об эвакуации украинцев из Польши
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кличко говорит, что стоимость проезда в общественном транспорте в Киеве расти не будет
Кличко говорит, что стоимость проезда в общественном транспорте в Киеве расти не будет
В мире более 206 тысяч человек заразились коронавирусом: за сутки умерли 882 человека
В мире более 206 тысяч человек заразились коронавирусом: за сутки умерли 882 человека
В Беларуси уже шесть человек выздоровели от коронавируса
В Беларуси уже шесть человек выздоровели от коронавируса
Закусочный луковый пирог с плавленым сыром - просто объедение
Закусочный луковый пирог с плавленым сыром - просто объедение
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь