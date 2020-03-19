Конгрессмен Марио Диас-Баларт получил положительный результат теста на коронавирус

Американский конгрессмен от штата Флорида Марио Диас-Баларт стал первым членом высшего законодательного органа США, заразившимся коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Как заявили в пресс-службе конгрессмена, в субботу вечером у Диас-Баларта ухудшилось самочувствие: у него появились сильный жар и головная боль. Он сдал тест на коронавирус и спустя какое-то время получил положительный результат.
Позже Диас-Баларт заявил, что сейчас чувствует себя уже намного лучше.
I'm feeling much better. However, it's important that everyone take this seriously and follow @CDCgov guidelines in order to avoid getting sick & mitigate the spread of this virus. We must continue to work together to emerge stronger as a country during these trying times. pic.twitter.com/g5W5vSQIyH
— Mario Diaz-Balart (@MarioDB) March 18, 2020
Напомним:
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