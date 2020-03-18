Канада и США планируют закрыть границу для путешествий

США и Канада для сдерживания распространения коронавируса готовятся приостановить все путешествия через общую границу, кроме неотложных.
Об этом сообщает CNN.
"Соединенные Штаты и Канада готовятся выпустить совместное заявление, которое может приостановить несущественные поездки между двумя странами уже в течение следующих 24–48 часов", — сообщил чиновник из администрации Трампа.
В соглашении все еще работают над определением "несущественных поездок", но чиновник подчеркнул, что новые ограничения не затронут бизнес и торговлю между двумя странами.
На данный момент стороны обсуждают, какой вид транспорта и какие лица смогут пересекать границу.