Канада и США планируют закрыть границу для путешествий

Новости мира:Из-за угрозы распротсранения коронавируса власти США и Канады готовятся ограничить все путешествия через границу.

США и Канада для сдерживания распространения коронавируса готовятся приостановить все путешествия через общую границу, кроме неотложных.

Об этом сообщает CNN.

"Соединенные Штаты и Канада готовятся выпустить совместное заявление, которое может приостановить несущественные поездки между двумя странами уже в течение следующих 24–48 часов", — сообщил чиновник из администрации Трампа.

В соглашении все еще работают над определением "несущественных поездок", но чиновник подчеркнул, что новые ограничения не затронут бизнес и торговлю между двумя странами.

На данный момент стороны обсуждают, какой вид транспорта и какие лица смогут пересекать границу.