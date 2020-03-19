Мировая пандемия: в Гонконге скончался померанский шпиц

17-летний померанский шпиц находился на госпитализации в Гонконге с 26 февраля 2020 года. В больницу ее доставили, когда медики обнаружили у собаки большое количество коронавируса SARS-CoV-2 в слизистой носа и рта. При этом пять тестирований на коронавирус показали отрицательный результат, поэтому пса отпустили домой.
Об этом пишет Scmp со ссылкой на Департамент сельского хозяйства и рыболовства Китая.
14 марта собаку отправили домой к хозяевам, а 16 марта шпиц погиб. При этом хозяева собаки не разрешают делать вскрытие пса, чтобы ученые могли узнать причину смерти собаки.
Пса госпитализировали после того, как в больницу с коронавирусом попала 60-летняя хозяйка собаки, длительное время находившаяся рядом с ней.
Сейчас Всемирная организация здравоохранения утверждает, что пока нет доказательств, что домашние животные могут быть заражены коронавирусом. При этом структура вирусов на слизистой собаки была очень похожа на геном человеческого SARS-CoV-2, однако в организме пса не было антител, которые бы реагировали на присутствие коронавируса.
Напомним:
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