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Четверг, 19.03.2020
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В мире более 206 тысяч человек заразились коронавирусом: за сутки умерли 882 человека

В мире более 206 тысяч человек заразились коронавирусом: за сутки умерли 882 человека
02:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Число жертв коронавируса в мире превысило 8,7 тыс. человек, число инфицированных - 206 тысяч.

По состоянию на 1:00 по киевскому времени четверга в мире насчитывалось 206 тыс. 226 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 8,764 тыс., поправились более 82 тыс. человек, сообщила газета South China Morning Post.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

За истекшие сутки число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 18,5 тыс., число скончавшихся - на 882.

В материковом Китае по состоянию на утро минувшей среды было зарегистрировано 11 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), выявлено 13 новых заболевших, из них 12 - люди, прибывшие из-за рубежа, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР на своем официальном сайте.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,237 тыс. человек, зарегистрировано 80,894 тыс. случаев заболевания.

До 2,978 тыс. увеличилось в минувшую среду число жертв коронавируса в Италии, за сутки зарегистрировано 475 новых случаев смертельного исхода, вызываемого инфекцией. Всего в стране инфицировано 35,713 тыс. человек.

Ситуация в других странах:

  • В Иране зафиксировано 17, 631 тыс. случаев заболевания (скончались 1,135 тыс.),
  • Испании - 13,716 тыс. (558),
  • Франции - 9,134 тыс. (264),
  • Южной Корее - 8,413 тыс. (84),
  • Германии - 8,198 тыс. (24),
  • США - 5,712 тыс. (103),
  • Великобритании - 2,626 тыс. (104),
  • Швейцарии - 2,269 тыс. (19),
  • Нидерландах - 2,051 тыс. (58),
  • Австрии - 1,646 тыс. (четыре),
  • на территории Японии (с учетом стоящего на карантине в Иокогаме круизного лайнера) - 1,572 тыс. (36),
  • Норвегии - 1,308 тыс. (три),
  • Швеции - 1,279 тыс. (три),
  • Бельгии - 1,243 тыс. (10),
  • Дании - 1,057 (четыре).

Менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы еще в 149 странах и районах мира.

Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.

Напомним: 

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Германия, Италия, Испания, Китай, Франция, Иран, Южная Корея, Пандемия, Коронавирус.
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