В мире более 206 тысяч человек заразились коронавирусом: за сутки умерли 882 человека

Новости Украины:Число жертв коронавируса в мире превысило 8,7 тыс. человек, число инфицированных - 206 тысяч.

По состоянию на 1:00 по киевскому времени четверга в мире насчитывалось 206 тыс. 226 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 8,764 тыс., поправились более 82 тыс. человек, сообщила газета South China Morning Post.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

За истекшие сутки число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 18,5 тыс., число скончавшихся - на 882.

В материковом Китае по состоянию на утро минувшей среды было зарегистрировано 11 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), выявлено 13 новых заболевших, из них 12 - люди, прибывшие из-за рубежа, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР на своем официальном сайте.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,237 тыс. человек, зарегистрировано 80,894 тыс. случаев заболевания.

До 2,978 тыс. увеличилось в минувшую среду число жертв коронавируса в Италии, за сутки зарегистрировано 475 новых случаев смертельного исхода, вызываемого инфекцией. Всего в стране инфицировано 35,713 тыс. человек.

Ситуация в других странах:

В Иране зафиксировано 17, 631 тыс. случаев заболевания (скончались 1,135 тыс.),

Испании - 13,716 тыс. (558),

Франции - 9,134 тыс. (264),

Южной Корее - 8,413 тыс. (84),

Германии - 8,198 тыс. (24),

США - 5,712 тыс. (103),

Великобритании - 2,626 тыс. (104),

Швейцарии - 2,269 тыс. (19),

Нидерландах - 2,051 тыс. (58),

Австрии - 1,646 тыс. (четыре),

на территории Японии (с учетом стоящего на карантине в Иокогаме круизного лайнера) - 1,572 тыс. (36),

Норвегии - 1,308 тыс. (три),

Швеции - 1,279 тыс. (три),

Бельгии - 1,243 тыс. (10),

Дании - 1,057 (четыре).

Менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы еще в 149 странах и районах мира.

Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.

Напомним: