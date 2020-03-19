В мире более 206 тысяч человек заразились коронавирусом: за сутки умерли 882 человека

По состоянию на 1:00 по киевскому времени четверга в мире насчитывалось 206 тыс. 226 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 8,764 тыс., поправились более 82 тыс. человек, сообщила газета South China Morning Post.
Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.
За истекшие сутки число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 18,5 тыс., число скончавшихся - на 882.
В материковом Китае по состоянию на утро минувшей среды было зарегистрировано 11 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), выявлено 13 новых заболевших, из них 12 - люди, прибывшие из-за рубежа, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР на своем официальном сайте.
С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,237 тыс. человек, зарегистрировано 80,894 тыс. случаев заболевания.
До 2,978 тыс. увеличилось в минувшую среду число жертв коронавируса в Италии, за сутки зарегистрировано 475 новых случаев смертельного исхода, вызываемого инфекцией. Всего в стране инфицировано 35,713 тыс. человек.
Ситуация в других странах:
Менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы еще в 149 странах и районах мира.
Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.
Напомним:
В Украине 18 марта зарегистрировано два новых случая COVID-19 - в Донецкой и Киевской областях.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала испытания вакцины от коронавируса COVID-19.
В связи с распространением коронавируса более 30 000 украинских граждан вернулись домой.
В Черновицкой области ввели дополнительные ограничительные меры, с целью противодействия коронавирусной инфекции. Будут проверять соблюдение карантинных ограничений, мыть улицы со спецрастворами и доставлять продукты пожилым людям.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) передала Украине еще один набор реагентов, которого хватит для 5 тыс. реакций.
Кабинет министров Украины создает стабилизационный фонд для борьбы с последствиями коронавирусной инфекции.
Кабинет министров Украины примет решение о выделении еще 70 миллионов гривень на средства индивидуальной защиты в рамках противодействия распространению коронавируса.