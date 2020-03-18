В Украине власти планируют выделить еще 70 млн на средства индивидуальной защиты

Кабинет министров Украины примет решение о выделении еще 70 миллионов гривень на средства индивидуальной защиты в рамках противодействия распространению коронавируса.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания правительства.
"На прошлой неделе мы выделили 100 млн грн на средства индивидуальной защиты. Сейчас выделим еще 70 млн грн", - сказал он.
Также по его словам, будет принято решение о создании стабилизационного фонда государства.
Как сообщалось ранее, В Киевской области в связи с коронавирусом введен режим чрезвычайной ситуации.
Напомним:
17 марта Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ) сообщил, что в Украине лабораторно подтверждены 14 случаев Covid-19 (10 в Черновицкой области, по одной – в Житомирской и Киевской областях и два – в Киеве), из них два летальных (по одному в Черновицкий и Житомирской областях).
Инфицированный коронавирусом Covid-19 житель Киевской области и его близкие на данный момент находятся на самоизоляции, сообщила пресс-служба Киевской областной государственной администрации.
Так, в настоящее время пациент находится на самоизоляции, за ним установлен медико-санитарный надзор. В ОГА отметили, что близкие мужчины также находятся на самоизоляции.
Автоперевозчики Киевщины с 18 марта до 3 апреля приостанавливают пассажирские перевозки по всей территории области.
"Киевпастранс" обнародовал маршруты наземного транспорта, которые дублируют ветки метро, – для тех, кому надо передвигаться по городу несмотря на закрытие метрополитена в связи с карантином.