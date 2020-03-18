В Украине власти планируют выделить еще 70 млн на средства индивидуальной защиты

Новости Бизнеса:В связи с распространением коронавируса Кабмин примет решение о выделении еще 70 миллиардов на закупку средств индивидуальной защиты.

Кабинет министров Украины примет решение о выделении еще 70 миллионов гривень на средства индивидуальной защиты в рамках противодействия распространению коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания правительства.

"На прошлой неделе мы выделили 100 млн грн на средства индивидуальной защиты. Сейчас выделим еще 70 млн грн", - сказал он.

Также по его словам, будет принято решение о создании стабилизационного фонда государства.

Как сообщалось ранее, В Киевской области в связи с коронавирусом введен режим чрезвычайной ситуации.

Напомним: