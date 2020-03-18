Таможня успокоила украинцев: продукты с полок магазинов не исчезнут

Новости Бизнеса:Перебоев в снабжении продуктов на полки супермаркетов не будет - фуры с товарами курсируют между странами без помех.

Государственная таможенная служба уверяет, что в Украине не будет перебоев в снабжении продуктов на полки супермаркетов, поскольку фуры с товарами курсируют между странами беспрепятственно. Кроме того, 90% товаров, которые мы потребляем, - отечественного производства.

Об этом сообщает Новая таможня.

"Украина закрыла границу, чтобы уберечь граждан от угрозы заразиться коронавирусом. Впрочем, это ограничение не касается грузовых перевозок. Ни одна страна мира не может позволить себе перебои в поставках сырья или критического импорта, как и сорвать выполнение экспортных контрактов. Это не о здоровой экономике, даже в условиях пандемии. Чтобы украинцы не боялись, что завтра не будет, чего есть, Таможня ежедневно будет информировать о товарообороте, а также - поступлениях в бюджет", - говорится в сообщении.

Новая таможня выделяет три ключевых момента:

1. 90% товаров, которые мы потребляем, - отечественного производства. Мы не являемся критически зависимыми от импортируемых продуктов питания;

2. Грузовые перевозки осуществляются нон-стоп. Маршруты для фур могут быть перепланированы из одних пунктов пропуска на другие - около сотни временно приостановили свою работу на время карантина - где могут образовываться очереди из грузовиков на границе в связи с их тщательным санитарным контролем, но фуры с товаром курсируют между странами без помех каждый день.

3. Верховная Рада поддержала малый и средний бизнес на время карантина, приняв закон № 3220. Закон, в частности, вводит налоговые каникулы с 1 марта по 30 апреля: освобождает ФЛП от уплаты ЕСВ, а также освобождает от земельного налога, налога на объекты нежилой недвижимости, арендной платы за земельные участки;

запрещает проверки хозяйственной деятельности (кроме группы с высокой степенью риска) до 31 мая, а также документальные и фактические проверки налоговой службой до 18 мая;

отменяет штрафы за нарушение налогового законодательства, совершенные с 1 марта по 30 апреля.

Относительно товарооборота: с начала месяца и по состоянию на 16 марта таможня перечислила в госбюджет 14,8 млрд грн или выполнила график поденных поступлений на 90,1%. В долларовом эквиваленте - это 591 млн долл., что на 1,7% или на 10 млн долл. больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Объемы импорта по весу за 15 дней марта составили 2,3 млн тонн. Объемы импорта по стоимости - 2,1 млрд долларов, информирует Новая таможня.

Напомним: