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Суббота, 14.03.2020
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Карантин в Украине: как будет работать таможня

Карантин в Украине: как будет работать таможня
14:06 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:В Таможенной службе рассказали, когда Украина закрывает границу для иностранцев на 2 недели и затронет это грузовые перевозки.

16 марта с 00:01 Украина закроет границу для иностранных граждан на 2 недели. Что делать дальше — решит СНБО в зависимости от ситуации с распространением коронавируса Covid-19 в мире, сообщили в службе.

"По возвращению из стран, где сейчас бушует коронавирус, украинцы будут проходить процедуру обсервации (в случае выявления симптомов вируса - ЭП). Через трое суток закрывается регулярное авиасообщение. Граждан Украины просят в течение этого времени вернуться домой. Всем, кто не будет успевать по объективным причинам это сделать, рекомендуют обратиться к украинским консульствам. Таких соотечественников будут возвращать домой отдельными нерегулярными рейсами" - говорится в сообщении ведомства на странице Facebook.

Коснется ли грузовых перевозок закрытие Украиной границы?

Нет. Установленные ограничения не касаются осуществления международных грузовых перевозок. Здоровая экономика, стабильные поставки сырья и критического импорта, выполнение экспортных контрактов помогают обеспечивать выполнение социальных функций как государственным аппаратом, так и сознательным бизнесом.

Смогут въехать в Украину водители грузовых автомобилей, транзитного транспорта, экипажи судов, которые не являются гражданами Украины?

Экипажи судов, автомобилей, самолетов смогут заходить на территорию Украины, но будут подвергаться медицинскому осмотру.

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Какие виды транспортных сообщений будут работать на время карантина для грузовых перевозок?

Будут работать все крупные пункты пропуска, в том числе основные аэропорты, порты, наземные пункты пропуска. Ограничения будут касаться определенных местных пунктов пропуска, пеших переходов, малозагруженных железнодорожных переходов. Гостаможслужба преследовала интересы бизнеса, подавая к Кабмину перечень пунктов пропуска, продолжение работы которых является критически важным для экономики страны. Бизнес не должен пострадать.

Что известно на данный момент относительно сообщения со странами-соседями?

1) Словакия с 8-ми утра ограничила для иностранцев въезд в страну. Авиа, автобусное и пассажирское железнодорожное сообщение приостановлено. Международные грузовые перевозки не прекращаются, однако водители транспортных средств должны быть оборудованы защитными средствами. Аэропорты будут открыты только для грузовых рейсов.

2) Молдова приостанавливает авиасообщение со всей Европой, начиная с воскресенья, 15 марта, с 12 часов ночи.

3) Польша вводит временный запрет на въезд для иностранцев. Она начнет действовать в ночь с субботы на воскресенье, с 14 на 15 марта. Тогда же приостановят международные воздушные и железнодорожные сообщения.

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4) Чехия закрывает границы страны на въезд и выезд с полуночи 16 марта. "Начиная с полуночи 16 марта, будет установлен полный запрет на поездки по Чехии. Иностранцам, которые проживают или пребывают в Чехии более 90 дней, также не разрешается путешествовать", – заявил министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.

5) Болгария до конца недели объявит список стран, куда гражданам не разрешат ездить, а также список стран, чьих граждан не будут пускать в страну.

Как выглядит ситуация с грузовыми перевозками по странам Европы? Есть ли ограничения?

1) Граница Италия - Словения: Словения ограничила транзит грузовых транспортных средств из Италии в Словению. Движение разрешено только в случае, если конечным пунктом назначения является Словения или если грузовики загружены почтовыми отправлениями, медицинским оборудованием и фармацевтической продукцией и гуманитарной помощью. Италия планирует закрыть границы также из Словении в Италию.

2) Границу Хорватия - Словения: Граница закрыта для движения тяжелых транспортных средств и автомобилей из Италии в Хорватию.

3)Границу Венгрия - Словения: Граница закрыта для всего движения из Италии в Венгрию.

4) Границу Австрия - Словения: На данный момент нет никаких ограничений.

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На какой пункт пропуска проезжать грузовикам, пока СНБО не утвердил перечень ЧП, которые будут закрыты на время карантина?

Гостаможслужба рекомендует перевозчикам выбирать для пересечения границы пункты пропуска, которые являются основными пунктами сообщение Украины с другими государствами. Вместе с тем, целесообразно отслеживать меры, которые предпринимают другие страны в предотвращении распространении инфекции. Это поможет исключить ситуации, когда груз успешно пересек границу Украины, но не смог пройти таможенный контроль соседней страны, оказавшись на нейтральной полосе на неопределенное время. Со своей стороны, мы оперативно будем информировать о соответствующие решения, принятые странами-соседями.

Повлияет закрытии части пунктов пропуска на порядок оформления таможенных деклараций?

Нет. Импортеры и экспортеры, как и ранее, смогут пройти таможенный контроль на одном из ПП в пределах одной таможни, указанной в декларации. Например, груз, который направлялся на ПП "Шегини", сможет заехать/выехать через ПП "Краковец" Галицкой таможни.

Как Таможня будет проверять гуманитарные грузы?

По ускоренной процедуре. В течение одного дня.

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Таможня, Грузовые перевозки, Карантин, ГПСУ, Коронавирус, Пассажирские перевозки.
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