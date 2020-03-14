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Суббота, 14.03.2020
Пандемия коронавируса в мире: что происходит в Украине
Пандемия коронавируса в мире: что происходит в Украине
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Пандемия коронавируса в мире: что происходит в Украине

Пандемия коронавируса в мире: что происходит в Украине
10:52 Сегодня Телеграф

Новости Украины:12 марта в Украине объявили трехнедельный карантин в связи с пандемией коронавируса.

По состоянию на утро 14 марта в мире зарегистрировано уже 145 369 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, в Италии количество больных пересекло отметку в 17 тысяч. Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

Больше всего больных на материковом Китае – 80 971, в Италии – 17 660, Иране – 11 364, Южной Корее – 8 086, Испании – 5 232, Германии – 3 675, Франции – 3 667, США – 2 174, Швейцарии – 1 139. 71 694 пациентов удалось вылечить; 5 429 стали жертвами опасного недуга.

В Украине на сегодня зафиксировано два лабораторно подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом и одна смерть.

В Черновицкой области новые подозрения на коронавирус

Вчера поздно вечером в Черновицкой области госпитализировали женщину с двумя детьми с подозрением на коронавирус. Они за границей не находились, но контактировали с лицом, которое вернулось из Италии и госпитализировано накануне с подозрением на COVID-19.

В Черновицкой области начиная с субботы, 14 марта, введено чрезвычайную ситуацию на всей территории области в целях борьбы с коронавирусом.

Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев соблюдать меры гигиены, критически мыслить и сохранять «холодную голову», поскольку вирус паники хуже коронавируса.

Что происходит в Радомышле, где женщина умерла от коронавируса?

В городе Радомышль Житомирской области к медикам обратились с высокой температурой пятеро прихожан церкви, которую посещала умершая от коронавируса женщина.

В Украине разработан законопроект о коронавирусе, которым вводится ответственность за несоблюдение карантина.

Министерство здравоохранения рекомендует работодателям и всем субъектам хозяйствования на период карантина и ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса перевести по возможности людей на дистанционную работу.

МАУ отменяет рейсы в Италию

"Международные авиалинии Украины" приостанавливают полеты в Италию. Так, МАУ отменяет рейсы:

между Киевом и Римом - с 15 марта по 8 апреля;

между Киевом и Миланом - с 15 марта по 14 апреля;

между Киевом и Венецией - с 12 марта по 12 апреля.

Украинские дипломатические учреждения прекращают прием граждан

Украинские консульства и посольства закрывают прием граждан в связи с объявлением пандемии коронавируса.

С 16 марта 2020 года Генеральное консульство Украины в Милане приостанавливает прием граждан и выдачу документов.

До 20 марта прекращают прием граждан Генеральное консульство Украины в Кракове, Консульство Украины в Порту (Португалия), Генеральное консульство Украины в Стамбуле, Консульство Украины в Анталии и Консульство Украины в Эдинбурге.

Также о прекращении приема граждан на период с 16 по 20 марта сообщила консульская служба при посольстве Украины во Франции.

Украина закрывает границу

Секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал закрытие украинской границы для иностранцев через 48 часов сроком на две недели. При этом, украинцы, которые сейчас за границей, смогут вернуться домой.

Украина полностью перекроет авиасообщение

Дмитрий Разумков заявил, что с 17 марта Украина полностью перекроет авиасообщение из-за пандемии коронавируса.

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Напомним, в конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань.

Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

Вирус в основном передается воздушно-капельным путем, он может распространяться при кашле, чиханье, через капли слюны или выделения из носа. Кроме этого, существует шанс заражения контактным путем.

ВОЗ: Европа стала эпицентром пандемии коронавируса

Маски от инфекции не спасают, поэтому Минздрав призывает украинцев не скупать их.

В этой связи секретарь СНБО добавил, что власти готовы к этому и имеют все необходимые средства, в том числе и 12,5 тыс. больничных мест для зараженных.

Правительство Украины запустило сайт о новом коронавирусе COVID-19. На сайте публикуется актуальная информация и ответы на вопросы касательно вируса.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

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Минздрав, Житомирская область, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19.
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