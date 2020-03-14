В Черновицкой области у четырех человек подозревают COVID-19, под подозрением дети

Новости Украины:В Черновицкой области госпитализированы четыре человека с подозрением на коронавирус.

Поздно вечером 13 марта в Черновицкой области с повышенной температурой госпитализировали мать и двоих детей. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА в Facebook.

Отмечается, что больные за границей не были, однако имели контакт с женщиной, вернувшейся из Италии и сейчас находящейся в больнице с подозрением на COVID-19.

Эпидемиологическое расследование продолжается. Выясняются контактные лица. В ОГА напоминают, что вчера в областную клиническую больницу обратился с подозрением на пневмонию мужчина, который 29 февраля вернулся из Италии. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как сообщалось, по состоянию на утро 14 марта в мире зарегистрировано уже 145 369 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, в Италии количество больных пересекло отметку в 17 тысяч.

В конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире. В Украине зафиксировано два лабораторно подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом и одна смерть.