Мировая пандемия: Кабмин решил эвакуировать украинцев из Италии

Новости Украины:Правительство приняло решение об эвакуации граждан Украины из Италии.

Правительство Украины поручило Министерству инфраструктуры совместно с Минздравом, МИД и МВД обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из зоны вспышки острой респираторной болезни COVID-19 в Италии, сообщается на сайте Кабмина.

На внеочередном заседании, 14 марта, Кабинет министров также обсудил процедуру вывоза украинских граждан.

"В частности, Государственная таможенная служба должна будет оперативно оформить груз членов экипажа и пассажиров самолета, который будет осуществлять эвакуацию", - отмечено в сообщении.

Государственная пограничная служба должна обеспечить первоочередное осуществление контроля во время пересечения государственной границы.

Как сообщалось, з-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

11 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев идет на карантин. В частности, с 12 марта и до конца месяца все образовательные учреждения столицы закрыли на карантин.

13 марта СНБО решил закрыть границу для иностранных граждан из-за пандемии коронавируса в мире.

Также Украина полностью ограничит пассажирское авиасообщение.