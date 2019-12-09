В Украине официально заработала новая таможня

8 декабря обновленная таможенная служба, которая пришла на замену Государственной фискальной службы, официально начала свою работу.
Об этом сообщил глава таможни Максим Нефьодов в Facebook.
"Сегодня в 00:00 официально запустилась Новая таможня. Это еще только начало построения нового госоргана, который будет действительно работать для налогоплательщиков.
Но нам удалось не допустить попадания более 500 наиболее "сомнительных" руководителей в ряды новой Гостаможслужбы, сократить количество таможен с 26 до 16 и обеспечить почти незаметный для пользователей переход от одного госоргана к другому ", - написал он 8 декабря.
Нефьодов рассказал, как происходил запуск и поблагодарил Государственную налоговую за помощь.
"Уже в 00:03 была оформлена первая экспортная декларация на груз в Аккермане, который зашел в 23:49 еще в ДФС. Ну и в полночь был оформлен первый рейс в Борисполе.
Всю ночь чатик руководства Гостаможслужбы напоминал улей. И.о. руководители таможен объезжали посты, чтобы убедиться, что проблем нет. В центральном аппарате была выведена на работу группа, которая разбирала все сложные случаи. Я благодарен команде, которая обеспечила этот запуск, вы реально молодцы!
Отдельная благодарность ИТ-департаменту за перекоммутацию системы по всей стране и Государственной налоговой службе за одновременный перевыпуск тысяч ЭЦП для наших сотрудников", - подчеркнул Нефьодов.
Нефьодов также отметил что в работе обновленной службы еще остаются отдельные случаи, которые требуют доработки и анонсировал конкурсы на новые должности в ДМС.
"Еще остаются точечные вопросы, которые разгребем за неделю - места доставки, отдельные случаи транзита, особенности работы железной дороги. Но в целом все хорошо, работаем дальше.
Сейчас в штат Гостаможслужбы переведены более 50% работников и этот процесс будет продолжаться в декабре. В декабре же стартуем конкурсы, чтобы заместить тех, кого освобождаем", - заявил глава таможенной службы.