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Ликвидация ГФС: Нефедов предупреждает о сложностях в работе таможни

Ликвидация ГФС: Нефедов предупреждает о сложностях в работе таможни
11:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Максим Нефедов рекомендует украинцам воздержатся от подачи деклараций в ГФС, оформление которых может быть не завершено до конца суток 7 декабря.

Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов предупредил украинцев о возможных трудностях, связанных с одномоментной ликвидацией Государственной фискальной службы (ГФС) и стартом работы новосозданной Таможенной службы с 8 декабря.

Как написал на своей странице в соцсети Facebook Нефедов, с 00:00 часов 8 декабря 2019 года созданные в структуре Таможенной службы региональные таможни приступают к выполнению таможенных формальностей и прекращаются соответствующие полномочия таможен ГФС.

"Рекомендуем по возможности воздержаться от подачи таможням ГФС таможенных деклараций, оформление которых может быть не завершено до конца суток 7 декабря 2019 года. С 00:00 часов 8 декабря 2019 года поданные таможенные декларации просим адресовать новосозданным таможням Гостаможслужбы", - сообщил Нефедов.

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Он также отметил, что в первые дни работы Таможенной службы из-за перевода работы таможен на новый классификатор мест таможенного оформления, теоретически возможны ошибки в принятии и адресации электронных таможенных деклараций.

"При этом не предусматриваются проблемы с взиманием таможенных платежей при оформлении товаров в связи с началом работы таможен Гостаможслужбы в воскресенье 8 декабря и в дальнейшем", - отметил глава Таможенной службы.

Нефедов также добавил, что предоплату за таможенное оформление товаров (авансовые платежи) с 9 декабря необходимо платить исключительно на новые счета Гостаможслужбы и таможен ведомства, так как старые счета ГФС будут недоступны для поступления средств.

Кабинет министров Украины принял решение об официальном старте работы Государственной таможенной службы Украины с 8 декабря текущего года.

Запуск новой таможни: Нефедов обозначил сроки

В начале октября правительство утвердило региональную структуру Государственной таможенной службы, сократив количество таможен до 16 с 26.

Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора главы налоговой службы Кабмин 8 мая назначил ее руководителем Сергея Верланова, ранее занимавшего пост заместителя министра финансов Украины, а 5 июля - первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова руководителем Государственной таможенной службы.

В августе правительство возложило полномочия и выполнение функции администрирования налогов с Фискальной службы на Государственную налоговую службу, тем самым дав старт работе нового ведомства.

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Таможня, ГФС, Максим Нефедов.
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