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Нефедов: Товары "застрявшие" на таможне будут продавать через "ProZorro"

Нефедов: Товары "застрявшие" на таможне будут продавать через "ProZorro"
10:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Таможня планирует выставлять на аукцион товары, которые не прошли таможенный контроль.

Товары, которые не прошли таможенный контроль, будут продаваться при помощи системы электронных аукционов "ProZorro.Продажи".

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

В частности, на аукционе будут продаваться хранящиеся на складах таможен товары, за которыми не обратился владелец до истечения сроков хранения; товары, которые были обнаружены во время осуществления контроля в зонах таможенного контроля и владелец которых неизвестен; товары, помещенные в режим отказа в пользу государства; скоропортящиеся товары и товары, имеющие ограниченный срок хранения.

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По данным главы Таможенной службы, по состоянию на 1 января 2019 года на складах таможни таких категорий товаров находилось на сумму около 840 млн грн.

Как сообщалось  ранее Нефедов заявил, что весь таможенный конфискат будет выставлен на продажу при помощи системы электронных аукционов "Прозорро. Продажи".

Госпредприятие "Прозорро. Продажи" было создано в 2017 году для продажи активов неплатежеспособных банков по инициативе Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национального банка Украины, Министерства экономического развития и торговли и организации Transparency International Ukraine. За 2,5 года с помощью электронных аукционов "Прозорро. Продажи" государство заработало более 20 млрд грн.

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Таможня, Таможенный контроль, Максим Нефедов, ProZorro.
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