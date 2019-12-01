Запуск новой таможни: Нефедов обозначил сроки

Новости Украины:Нефедов анонсировал запуск новой таможни уже на следующей неделе.

Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов анонсировал официальный запуск нового органа на следующей неделе.

"...Завершаем разработку пошагового плана изменений, который будет представлен на следующей неделе вместе с, собственно, официальным стартом работы Гостаможслужбы", - написал он в соцсети Facebook.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку, министру финансов Оксане Маркаровой и главе Гостаможенной службы Максиму Нефедову запустить новую службу до 1 декабря 2019 года.

А до 1 января президент дал поручение запустить полноценную работу "единого окна" на таможне.

Напомним, сегодня в Украине стартовала пробная перепись населения. Она будет проходить в Оболонском районе Киева, а так же в Песковской ОТГ Бородянского района Киевской области.