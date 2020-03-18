Одесский рынок "7 километр", где работает 60 000 человек, закрывается на карантин

Новости Украины:Промтоварный рынок "Седьмой километр", что в Одесской области, закрывается на карантин в связи с пандемией нового коронавируса.

Из-за пандемии коронавируса Covid-19 закрыт на карантин крупнейший в Украине и Восточной Европе промтоварный рынок "7 километр" в Одесской области.

О прекращении приема посетителей сообщает официальный веб-сайт рынка.

"Администрация промтоварного рынка "7 километр" вводит ограничение в работу рынка. Все службы, структурные подразделения и администрации торговых комплексов, осуществляющих работу с гражданами, в том числе бюро пропусков и договорной отдел, прекращают прием посетителей", - говорится в сообщении.

В изданном приказе отмечается, что все субъекты хозяйствования на рынке обязаны соблюдать требования и порядок работы в период карантинных мероприятий, введенных постановлением Кабмина Украины.

Согласно документу, профильные службы рынка будут осуществлять ежедневную усиленную дезинфекцию общественных территорий промрынка. Все работники предприятия будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

На оптово-розничном промтоварном рынке заняты около 60 тысяч человек, здесь есть 15 тысяч торговых и складских объектов, вокруг 8 автостоянок, банковское отделение, пожарная часть, станция скорой помощи, 3 медпункта и отделение полиции.

Напомним: