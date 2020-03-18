Одесский рынок "7 километр", где работает 60 000 человек, закрывается на карантин

Из-за пандемии коронавируса Covid-19 закрыт на карантин крупнейший в Украине и Восточной Европе промтоварный рынок "7 километр" в Одесской области.
О прекращении приема посетителей сообщает официальный веб-сайт рынка.
"Администрация промтоварного рынка "7 километр" вводит ограничение в работу рынка. Все службы, структурные подразделения и администрации торговых комплексов, осуществляющих работу с гражданами, в том числе бюро пропусков и договорной отдел, прекращают прием посетителей", - говорится в сообщении.
В изданном приказе отмечается, что все субъекты хозяйствования на рынке обязаны соблюдать требования и порядок работы в период карантинных мероприятий, введенных постановлением Кабмина Украины.
Согласно документу, профильные службы рынка будут осуществлять ежедневную усиленную дезинфекцию общественных территорий промрынка. Все работники предприятия будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.
На оптово-розничном промтоварном рынке заняты около 60 тысяч человек, здесь есть 15 тысяч торговых и складских объектов, вокруг 8 автостоянок, банковское отделение, пожарная часть, станция скорой помощи, 3 медпункта и отделение полиции.
Напомним:
В Одесском регионе из-за угрозы коронавируса с 18 марта прекращается транспортное сообщение между населенными пунктами.
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.
С 16 марта в Одессе будут закрыты все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок.