Кабмин создаст стабфонд для борьбы с последствиями коронавируса в Украине

Новости Бизнеса:В украинском Кабмине создают специальный стабфонд, для борьбы с последствиями коронавируса.

Кабинет министров Украины создает стабилизационный фонд для борьбы с последствиями коронавирусной инфекции.

Об этом во время вступительной речи на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня мы примем решение о создании стабилизационного фонда для государства… Сегодня это главный вызов, на который мы должны дать достойный ответ", - сказал он.

Также премьер добавил, что правительство планирует выделить деньги из госбюджета на дополнительные выплаты медработникам и представителям других специальностей, которые привлечены для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Напомним: