Кабмин создаст стабфонд для борьбы с последствиями коронавируса в Украине

Кабинет министров Украины создает стабилизационный фонд для борьбы с последствиями коронавирусной инфекции.
Об этом во время вступительной речи на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Сегодня мы примем решение о создании стабилизационного фонда для государства… Сегодня это главный вызов, на который мы должны дать достойный ответ", - сказал он.
Также премьер добавил, что правительство планирует выделить деньги из госбюджета на дополнительные выплаты медработникам и представителям других специальностей, которые привлечены для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Напомним:
17 марта Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ) сообщил, что в Украине лабораторно подтверждены 14 случаев Covid-19 (10 в Черновицкой области, по одной – в Житомирской и Киевской областях и два – в Киеве), из них два летальных (по одному в Черновицкий и Житомирской областях).
Инфицированный коронавирусом Covid-19 житель Киевской области и его близкие на данный момент находятся на самоизоляции, сообщила пресс-служба Киевской областной государственной администрации.
Так, в настоящее время пациент находится на самоизоляции, за ним установлен медико-санитарный надзор. В ОГА отметили, что близкие мужчины также находятся на самоизоляции.
Автоперевозчики Киевщины с 18 марта до 3 апреля приостанавливают пассажирские перевозки по всей территории области.
"Киевпастранс" обнародовал маршруты наземного транспорта, которые дублируют ветки метро, – для тех, кому надо передвигаться по городу несмотря на закрытие метрополитена в связи с карантином.