Налоговая служба обнародует обновленный план проверок бизнеса из-за коронавируса

Государственная налоговая служба Украины до 30 марта обнародует обновленный план проверок налогоплательщиков на текущий год с учетом принятых Верховной Радой изменений относительно ослабления ряда норм налогового законодательства с целью поддержки бизнеса на период карантина, введенного в целях противодействия распространению на территории страны коронавируса COVID-19.
Как сообщили в пресс-службе налоговой, этим законом парламент, в частности, установил мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 31 мая 2020 года (кроме проверок, которые касаются бюджетного возмещения).
"Проверки, которые были начаты до 18 марта 2020 года и не были завершены, временно останавливаются на этот период. До 30 марта 2020 года налоговая служба обнародует обновленный план-график проверок", - сказано в сообщении.
Кроме того, документальные проверки по ЕСВ приостанавливаются на период с 18 марта по 18 мая 2020 года.
Напомним:
17 марта Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ) сообщил, что в Украине лабораторно подтверждены 14 случаев Covid-19 (10 в Черновицкой области, по одной – в Житомирской и Киевской областях и два – в Киеве), из них два летальных (по одному в Черновицкий и Житомирской областях).
Инфицированный коронавирусом Covid-19 житель Киевской области и его близкие на данный момент находятся на самоизоляции, сообщила пресс-служба Киевской областной государственной администрации.
Так, в настоящее время пациент находится на самоизоляции, за ним установлен медико-санитарный надзор. В ОГА отметили, что близкие мужчины также находятся на самоизоляции.
Автоперевозчики Киевщины с 18 марта до 3 апреля приостанавливают пассажирские перевозки по всей территории области.
"Киевпастранс" обнародовал маршруты наземного транспорта, которые дублируют ветки метро, – для тех, кому надо передвигаться по городу несмотря на закрытие метрополитена в связи с карантином.