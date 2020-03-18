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Налоговая служба обнародует обновленный план проверок бизнеса из-за коронавируса

Налоговая служба обнародует обновленный план проверок бизнеса из-за коронавируса
13:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:В Украине из-за коронавируса, Налоговая служба ослабит ряд норм налогового законодательства, для поддержки бизнеса.

Государственная налоговая служба Украины до 30 марта обнародует обновленный план проверок налогоплательщиков на текущий год с учетом принятых Верховной Радой изменений относительно ослабления ряда норм налогового законодательства с целью поддержки бизнеса на период карантина, введенного в целях противодействия распространению на территории страны коронавируса COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе налоговой, этим законом парламент, в частности, установил мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 31 мая 2020 года (кроме проверок, которые касаются бюджетного возмещения).

"Проверки, которые были начаты до 18 марта 2020 года и не были завершены, временно останавливаются на этот период. До 30 марта 2020 года налоговая служба обнародует обновленный план-график проверок", - сказано в сообщении.

В Украине власти планируют выделить еще 70 млн на средства индивидуальной защиты

Кроме того, документальные проверки по ЕСВ приостанавливаются на период с 18 марта по 18 мая 2020 года.

Напомним: 

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Украина, Налоги, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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