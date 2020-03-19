Пандемия COVID-19: как распространяется коронавирус (Карта)

Новости Украины:В мире по состоянию на утро 19 марта зафиксировано 218 814 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на вечер 18 марта превысило 217 тыс. человек. На планете около 170 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина

О таких цифрах свидетельствуют данные статистической страницы о распространении COVID-19 на портале Worldometer, а также данные портала gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), передает nv.ua.

Согласно этим данным, в пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:

Китай (80 894)

Италия (35 713) — рекордные для страны 4 207 новых случаев за сутки, +475 смертей

Иран (17 361) — 1 192 новых случаев за сутки, +147 смертей

Испания (14 769) — рекордные для страны 2 943 новых случаев за сутки, +105 смертей

Германия (12 327) — рекордные для страны 2 960 новых случаев за сутки, но лишь +2 смерти

Франция (9 134) вытеснила на седьмое место Южную Корею (8413), восьмое место занимают США (8335). Закрывают десятку Швейцария (3115) и Великобритания (2 626).

Всего на планете уже 16 стран, где число случаев заболевания превысило 1 тыс. Помимо указанных выше, это Нидерланды, Норвегия, Швеция, Бельгия, Австрия и Дания.

Скорость распространения COVID-19 растет с каждым днем: если за 17 марта на планете было выявлено более 15,7 тыс. новых случаев заболевания, то 18 марта это число превысило 19,3 тыс. — новый рекорд пандемии.

Более 84 тыс. человек во всем мире уже излечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей превысило 8,9 тыс.

Из них более 3 тыс. человек — жертвы эпидемии в китайской провинции Хубей, второе место в этом списке занимает Италия (2 978 умерших).

На данный момент на планете около 124 тыс. активных случаев заболевания, из них примерно 6% - люди в тяжелом и критическом состоянии.

Фото: worldometers.info/coronavirus

С 17 марта, когда первые два случа инфицирования были подтверждены в Черногории, коронавирус "покорил" все страны Европы.

Европейская топ-пятерка распространения COVID-19 выглядит так:

Италия — 35 713

Испания — 14 769

Германия — 12 327

Франция — 9 134

Швейцария — 3 115

В Украине число выявленных случаев инфицирования 18 марта увеличилось до 16 человек (в Черновицкой области — 10, в Житомирской — 1, в Донецкой — 1, в Киевской области — 2, в Киеве — 2). Два из этих случаев — летальные.

Фото: worldometers.info/coronavirus

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 34 новых случаев заражения коронавирусом, все - у людей, прибывших из-за рубежа, сообщил Госкомздрав КНР.

Город Ухань, считающийся эпицентром распространения коронавируса Covid-19, может полностью очиститься от инфекции к концу текущего месяца. Об этом сказал один из ведущих вирусологов КНР Ли Ланьцзюань в интервью газете China Daily.

Он отметил, что после того, как блокада города будет ослаблена, власти все еще должны строго выполнять действия, направленные на контроль над вирусом, чтобы предотвратить возможные новые вспышки.

"Мы ожидаем, что новые случаи заболевания прекратятся в середине или конце марта", - рассказал он.

США приостанавливают оказание визовых услуг в большинстве стран мира в связи с пандемией коронавируса.

Выдачу виз возобновят как можно скорее, отметили в ведомстве, не указав конкретной даты.

Американский конгрессмен-республиканец Марио Диас-Баларт от штата Флорида, стал первым членом Конгресса, у которого подтвердили заражение коронавирусом COVID-19.

Германия из-за пандемии коронавируса COVID-19 вводит пограничный контроль с новыми странами ЕС, сообщает в среду МВД ФРГ.

В воскресенье стало известно, что Германия вводит контроль на внутренних границах ЕС с Францией, Австрией и Швейцарией. Теперь к этому списку добавились новые страны, это Италия, Испания, Дания и Люксембург.

Отмечается, что пассажиров без особой надобности, путешествующих в ФРГ, на границе попросят уехать обратно в страны, из которых они прибыли. Для того, чтобы доказать, что для поездки есть особая необходимость, нужно будет предоставить специальные документы. Правительство ФРГ просит граждан отказаться от ненужных поездок внутри Евросоюза.

Германия резко ограничила общественную жизнь в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Правительство ФРГ вместе с правительствами 16 федеральных земель Германии ранее в марте составило список учреждений, которые будут закрыты в связи с коронавирусом. Это бары, клубы, дискотеки, пивные и другие похожие заведения; ярмарки, выставки, кинотеатры, парки отдыха и зоопарки, аттракционы, специализированные рынки, игровые клубы, букмекерские конторы и другие подобные заведения.

В свою очередь власти Австрии ввели карантинный режим во всех 279 общинах региона Тироль. Жителям запрещено покидать общины, если там есть необходимые им врачи, аптеки, супермаркеты и банки. Теперь в Тироль разрешено въезжать только тем, кто здесь живет или работает в сферах "критически важной инфраструктуры".

В Тироле зафиксированы 474 случая заражения коронавирусом, всего в Австрии — более 1600.

В Турции за сутки зафиксировали 93 новых случая заражения коронавирусом Covid-19. Отмечается, что уже известно о двух умерших в результате вируса.

"В Турции зафиксирован 2-й летальный исход от Covid-19, выявлено 93 новых случаев заражения", - говорится в сообщении.

Напомним: