Коронавирус в Бельгии: полиция будет штрафовать граждан за нарушение карантина

В Бельгии за нарушение карантина, введенного с 12.00 18 марта, будут карать штрафами.
Об этом сообщает бельгийское издание HLN.
"Начальники полицейских отделений согласовали меры, направленные против нарушителей запрета на собрания. Нарушители не будут получать предупреждение, но немедленно будут вноситься в официальный доклад. Любой, кто будет собираться в компании трех человек, рискуют получить штраф в 500 евро", - отметил председатель постоянного комитета местной полиции Николас Паельник.
Он отдельно пояснил, что это правило не распространяется на членов одной семьи или на людей, проживающих под одной крышей. Однако тогда полиция посоветует людям соблюдать "социальное" расстояние в 1-1,5 метра для собственной безопасности.
"Это правило распространяется на всех гражданам: не собирайтесь в группы, потому что вы немедленно получите чек на оплату. Такое же правило распространяется на велотуристов. Они будут задерживаться и после идентификации получат штраф", - пояснил представитель полиции.
При этом правоохранители четко придерживаются Статьи 182 Кодекса гражданской безопасности Бельгии, по которой на нарушителей правил общественной безопасности может налагаться штраф в размере от 26 до 500 евро, или тюремное заключение на срок от 8 дней до 3 месяцев.
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