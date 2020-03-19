Австралия запрещает въезд иностранцам из-за коронавируса

Иностранные граждане с пятницы не смогут въехать в Австралию из-за мер по борьбе с коронавирусом, сообщают в четверг западные СМИ.
"Сегодня мы переходим к запрету на въезд в Австралию для всех нерезидентов, не граждан Австралии. Он начнет действовать с 21:00 завтрашнего вечера", - заявил премьер-министр Австралии Скотт Морриссон.
Право на въезд в страну останется только у иностранцев, у которых есть близкие родственники-граждане Австралии, а также тех, у кого есть вид на жительство в Австралии, и они постоянно проживают в стране.
Австралийцы, приезжающие домой, должны будут провести 14 дней в карантине.
Отдельные меры по защите от коронавируса предприняла Тасмания - островной австралийский штат. Ее премьер Питер Гутвейн объявил, что штат применяет самые жесткие меры в стране и вводит 14-дневный карантин для тех, кто приехал из-за его пределов. Карантин не распространяется на тех, чья работа помогает местной системе здравоохранения и торговле. За несоблюдение правил грозит штраф и арест. В Тасмании выявлено 10 случаев заболевания коронавирусом.
Крупнейший австралийский авиаперевозчик Qantas и его дочерняя компания Jetstar с конца марта прекращают все международные перелеты.
Такие меры принимают на фоне роста числа заболевших коронавирусом в Австралии. Так, за последние сутки число заболевших возросло на 111 человек и достигло 565. Шесть человек скончались, 46 выздоровели.
Напомним:
По состоянию на утро 19 марта, в мире зарегистрировано 218 814 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (COVID-19), из них 8 810 – летальные выздоровели 84 113 человека.
На планете около 170 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.
В Бельгии за нарушение карантина, введенного с 12.00 18 марта, будут карать штрафами.
В США у двоих конгрессменов, республиканца Марио Диаз-Баларта и демократа Бена Мак-Адамса, обнаружен коронавирус (CNN).
По меньшей мере, 10 католических священников умерли от коронавируса, более половины из них относились к епархии Бергамо - города, особенно пострадавшего от эпидемии в Италии.