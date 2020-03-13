Карантин в Украине: эксперт рассказал, как избежать дефицита продуктов

Новости Украины:Эксперт считает, карантин может "ударить" по слабым местам в логистике страны.

Карантин в Украине, введенный из-за коронавируса COVID-19, не приведет к дефициту продуктов в магазинах, если люди не начнут паниковать и скупать товары "про запас".

Об этом предупредил бывший вице-премьер-министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, передает "Обозреватель".

При этом он признал, что карантин может "ударить" по слабым местам в логистике. Зубко объяснил, что каждый магазин обеспечивает определенное количество товаров для ежедневного потребления.

"То есть, супермаркеты не держат на своих полках месячный запас продуктов. А когда возникают такие панические настроения, то люди покупают "заранее". И это может вызвать отсутствие каких-то продуктов. Особенно, почему-то, это бьет по сахару, по крупам, по гречке", – отметил он.

Зубко подчеркнул, что только дополнительный спрос может вызвать исчезновение с полок некоторых продуктов, и главное – чтобы магазины могли вовремя обеспечить их подвоз.

"Вот по чему бьет карантин – то именно по логистике", – уточнил экс-чиновник.

Так, по его словам, "слабые места" сейчас могут обнаружить в Министерстве инфраструктуры. В частности, это касается обеспечения железнодорожных перевозок.