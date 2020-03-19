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Россия может недосчитаться более $30 миллиардов из-за дешевой нефти

Россия может недосчитаться более $30 миллиардов из-за дешевой нефти
13:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

В связи с коронавирусом и падением цен на нефть бюджет РФ рискует потерять более 30 млрд долларов.

Федеральный бюджет РФ в 2020 году лишится почти 3 триллионов рублей (около $37,5 млрд) нефтегазовых доходов при текущих ценах на нефть, которые рухнули ниже $30 за баррель из-за пандемии коронавируса и после развала сделки ОПЕК+.

"Из-за коронавируса сокращаются, сжимаются целые сектора экономики - перевозки, туризм, малый бизнес. За этим следует по нарастающей целый ряд других секторов, сокращаются покупки дорогостоящих предметов потребления, в том числе автомобилей. К сожалению, ситуация развивается пока не лучшим образом и соответственно мы отклоняемся от макроэкономических прогнозов, которые мы формировали на текущий год", - сказал министр финансов Антон Силуанов в среду на коллегии казначейства, передает Рейтер.

"Безусловно, это коснется и бюджета. Мы делали оценки - только фактор нефти при текущих ценах практически на 3 триллиона рублей снижает нам объемы поступлений нефтегазовых доходов по сравнению с плановыми назначениями. Конечно, мы в этом году перейдем на дефицитный бюджет, нам придется задействовать средства нашего резерва".

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На прошлой неделе Силуанов оценивал потери бюджета в 2020 году от снижения цен на нефть в 2,0 триллиона рублей, а дефицит - в 0,9% ВВП. Минфин РФ объявил, что из Фонда национального благосостояния (ФНБ) планирует потратить в текущем году на покрытие бюджетной дыры 600 миллиардов рублей.

Минфин РФ сверстал бюджет-2020 с профицитом 876,1 миллиарда рублей, или 0,8% ВВП. Министерство формировало бюджет на основе прогноза цены нефти $57 за баррель и среднегодового курса 65,7 р/$1. В начале года российские власти уточнили прогнозы нефти и курса - $57,7 за баррель и 63,9 р/$1 соответственно, оценка профицита бюджета составляла 927,6 миллиарда рублей, 0,8% ВВП.

На фоне пандемии коронавируса и планов стран-нефтедобытчиков наращивать производство цены на "черное золото" упали ниже $30 за баррель, потеряв около 17% на этой неделе.Российский рубль в среду стоил дешевле 78 р/$ и 86 р/евро впервые за четыре года. За первые два месяца федеральный бюджет РФ был исполнен с дефицитом 272,2 миллиарда рублей, или 1,7% ВВП.

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Глава Счетной палаты, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин оценивал дефицит бюджета в текущем году в 2,0% ВВП при цене нефти $35 за баррель.

Объем ФНБ на начало марта составлял 8,25 триллиона рублей, или 7,3% ВВП, что эквивалентно $123,1 миллиарда, сообщал Минфин РФ.

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Россия, Нефть, РФ, Деньги, Карантин, Коронавирус.
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