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Ученые из Оксфорда разработали быстрый тест на наличие коронавируса

Ученые из Оксфорда разработали быстрый тест на наличие коронавируса
09:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Быстрый тест на наличие в организме коронавируса COVID-19 разработали ученые из Оксфорда.

Ученые Оксфордского университета разработали тест на наличие нового коронавируса COVID-19, который дает результат через 30 минут, сообщил в среду американский телеканал CNN.

По данным университета, новый тест работает в три раза быстрее, чем ныне существующие: им требуется до двух часов времени для выявления результата.

Как сообщает CNN, ссылаясь на пресс-релиз Оксфорда, тесты подтвердили действенность на реальных клинических образцах одной из больниц города Шеньчжень в Китае.

В настоящее время ученые работают над созданием устройства, которое позволит проводить тесты в клиниках, аэропортах и дома.

Пандемия COVID-19: как распространяется коронавирус (Карта)

Напомним: 

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Вакцина, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Пандемия COVID-19, Тест на наличие COVID-19.
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