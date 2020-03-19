Ученые из Оксфорда разработали быстрый тест на наличие коронавируса

Ученые Оксфордского университета разработали тест на наличие нового коронавируса COVID-19, который дает результат через 30 минут, сообщил в среду американский телеканал CNN.
По данным университета, новый тест работает в три раза быстрее, чем ныне существующие: им требуется до двух часов времени для выявления результата.
Как сообщает CNN, ссылаясь на пресс-релиз Оксфорда, тесты подтвердили действенность на реальных клинических образцах одной из больниц города Шеньчжень в Китае.
В настоящее время ученые работают над созданием устройства, которое позволит проводить тесты в клиниках, аэропортах и дома.
Напомним:
Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном городе Ухань.
Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными ячейками.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала испытания вакцины от коронавируса COVID-19.
В Украине в настоящее время зафиксировано 16 случаев коронавирусной инфекции, из них два – смертельные. По состоянию на 22:00 18 марта в Украине зафиксировано 16 случаев COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и г. Киев (2).
В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.