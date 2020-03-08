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Воскресенье, 08.03.2020
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Сделка с РФ сорвалась: Саудовская Аравия снижает цены на нефть

Сделка с РФ сорвалась: Саудовская Аравия снижает цены на нефть
15:37 Сегодня Телеграф Экономическая правда

Новости Бизнеса:Саудовская Аравия начала ценовую войну в ответ на срыв нефтяной сделки с Россией.

Государственная компания Saudi Aramco предложила покупателям нефти самые высокие скидки за последние 20 лет и обещает увеличить добычу более чем на 2 млн баррелей в день

Об этом сообщает Bloomberg.

Издание пишет, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти в апреле в ответ на срыв сделки ОПЕК+ с Россией. В субботу, 7 марта, Эр-Рияд снизил цену на нефть, которую он продает на внешние рынки, на максимальную за последние 20 лет величину, пытаясь беспрецедентными скидками побудить нефтеперерабатывающие компании в Европе, Азии и США покупать именно саудовскую нефть,

Уже через несколько часов после провала переговоров в Вене Эр-Рияд снизил так называемые официальные цены продаж, предложив рекордные скидки на некоторые виды сырой нефти, которые он продает по всему миру, пишет агентство со ссылкой на копию ценового предложения.

Государственная нефтяная компания Saudi Aramco раз в месяц сообщает нефтепереработчикам цену, по которой она будет продавать свою нефть, обычно корректируя ее в районе от нескольких центов до пары долларов, объясняет агентство. Но 7 марта компания сообщила покупателям, что снижает официальные цены на 6-8 дол за баррель во всех регионах.

В частности, Saudi Aramco предложила скидку в 8 дол за баррель на свою нефть марки Arab Light для НПЗ стран на северо-западе Европы. Цена барреля этой нефти оказалась на $10,25 ниже нефти марки Brent. Российская нефть марки Urals предлагается с дисконтом в 2 дол за баррель к ценам нефти марки Brent.

Решение Эр-Рияда также может повлиять и на другие страны Персидского залива, которые ежедневно экспортируют 14 млн баррелей нефти: обычно производители региона следуют за Aramco, резюмирует издание.

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Россия, Нефть, Саудовская Аравия, ОПЕК, Цены на нефть.
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