США отменят все поездки из Европы: Трамп готовит обращение к американцам

Новости мира:Трамп заявил, что хочет на месяц отменить все путешествия из Европы в США.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении отменить все путешествия из Европы в Соединенные Штаты сроком на 30 дней.

Об этом он сказал во время обращения в прямом эфире в ночь на четверг.

"Мы приостановим все поездки из Европы в Соединенные Штаты на ближайшие 30 дней. Новые правила вступят в силу в пятницу в полночь. Эти ограничения будут корректироваться в соответствии с условиями на местах", - заявил глава Белого дома.

При этом он отметил, что для некоторых граждан США будут сделаны определенные исключения при условии, если они пройдут соответствующие проверки.

Также Трамп сообщил, что готовит обращение к нации из-за вспышки коронавирус в мире.

Ожидается, что Трамп пообещает "использовать все полномочия федерального правительства" для борьбы с коронавирусом, поскольку ВОЗ объявила о пандемии, а также из-за обвала рынков.

"Если мы быстро избавимся от него (коронавирус, - ред.), все решится само собой... Сегодня вечером я сделаю заявление о том, что я решил сделать, и что будет делать наша страна", - сказал Трамп.