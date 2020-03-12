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Генсек ООН: Объявление пандемии является призывом к действию - для всех, везде

Генсек ООН: Объявление пандемии является призывом к действию - для всех, везде
02:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Генсек ООН призвал страны мира активизировать усилия по борьбе с коронавирусом.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на фоне объявленной пандемии призвал все страны мира как можно быстрее активизировать свои усилия по борьбе с распространением коронавируса.

"Все мы столкнулись с общей угрозой - коронавирусом COVID 19. Сегодняшнее объявление пандемии является призывом к действию - для всех, везде. Это также призыв к ответственности", - говорится в распространенном в среду заявлении главы ООН.

Гутерриш призвал "каждое правительство активизировать свои усилия прямо сейчас".

Распространение коронавируса: Вселенский патриарх призывает сохранять спокойствие

"Вместе мы все еще можем изменить ход этой пандемии - но для этого необходимо бороться с бездействием. Вы можете рассчитывать на ООН. Давайте вместе преодолеем эту общую угрозу", - заявил он.

Ранее в среду гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

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"Мы пришли к выводу, что ситуацию с COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию", - сказал он на пресс-конференции в Женеве.

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ООН, Пандемия, Коронавирус, Антониу Гутерриш.
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