Карантин в Украине: УГКЦ дала рекомендации прихожанам

Новости Украины:УГКЦ разрешила не целовать иконы и слушать службы из дома.

Блаженнейший Святослав, отец и глава Украинской греко-католической церкви отметил, что на время карантина в связи с коронавирусом можно не целовать иконы.

Об этом сообщает Департамент информации УГКЦ.

Как отмечается, Блаженнейший Святослав прежде всего призывает всех соблюдать правила личной гигиены в храмах. По его словам, в этот период может быть оправданным то, чтобы не касаться и не целовать иконы.

Предстоятель объяснил, что Украинская греко-католическая церковь будет выполнять распоряжения государственной и местной власти и санитарных служб. В то же время он призвал всех граждан ответственно относиться к мерам безопасности, сохраняя при этом спокойствие.

"Мы обязаны соблюдать все правила, которые вытекают из определенных предписаний органов государственной власти. Кроме этого, поощряем пожилых людей и родителей с детьми оставаться дома, ведь они находятся в зоне наибольшего риска. В это время Великого поста будем придерживаться домашнего молитвенного правила. Можно слушать трансляции богослужений посредством современных средств коммуникации. Поощряем священников отвечать на просьбы верных уделять им Таинства Исповеди и Причастия дома, особенно когда речь идет о больных людях", - отметил глава УГКЦ.

Кроме этого, он предостерегает "от любой стигматизации или какого-то негативного отношения к пораженным вирусом COVID-19 или тех, кто находится под подозрением относительно этой болезни".

По мнению Блаженнейшего Святослава, каждому, кто чувствует себя больным или знает, что контактировал с лицом, имеющим симптомы этой болезни, стоит самоизолироваться, не выходить из дома.

Как сообщалось ранее, с 12 марта в Киеве вводят план противоэпидемических мероприятий и ограничений, которые будут действовать до 3 апреля.

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