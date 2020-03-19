Цены на нефть установили очередной антирекорд

На торгах на Лондонской бирже цена нефти марки Brent опустилась ниже 25 долларов за баррель, сообщает УНН со ссылкой на биржу.
Последний раз цена на нефть была такой в 2003 году. За баррель Brent на бирже давали 24,75 доллара.
Цена нефти марки WTI опускалась ниже 21 долларов за баррель впервые с 2002 года.
Напомним:
8 марта государственная компания Saudi Aramco предложила покупателям нефти самые высокие скидки за последние 20 лет и пообещала увеличить добычу более чем на 2 млн баррелей в день.
В результате этого 9 марта цены на нефть упали на 30%.
12 марта, на фоне распространения коронавируса, президент США Дональд Трамп заявил о намерении отменить все путешествия из Европы в Соединенные Штаты сроком на 30 дней.
После этого заявления цена на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года снизилась на 10,6%, а стоимость WTI — на 10,44%