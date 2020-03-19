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Четверг, 19.03.2020
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Цены на нефть установили очередной антирекорд

Цены на нефть установили очередной антирекорд
01:52 Сегодня Телеграф УНН

Новости Бизнеса:Цена нефти упала ниже 25 долларов за баррель впервые с 2003 года.

На торгах на Лондонской бирже цена нефти марки Brent опустилась ниже 25 долларов за баррель, сообщает УНН со ссылкой на биржу.

Последний раз цена на нефть была такой в 2003 году. За баррель Brent на бирже давали 24,75 доллара.

Цена нефти марки WTI опускалась ниже 21 долларов за баррель впервые с 2002 года.

Напомним: 

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Все по теме:

Нефть, WTI, Brent, ICE Futures, Nymex, Цена на нефть.
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