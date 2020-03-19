Цены на нефть установили очередной антирекорд

Новости Бизнеса:Цена нефти упала ниже 25 долларов за баррель впервые с 2003 года.

На торгах на Лондонской бирже цена нефти марки Brent опустилась ниже 25 долларов за баррель, сообщает УНН со ссылкой на биржу.

Последний раз цена на нефть была такой в 2003 году. За баррель Brent на бирже давали 24,75 доллара.

Цена нефти марки WTI опускалась ниже 21 долларов за баррель впервые с 2002 года.

Напомним: