Заявление Трампа на фоне коронавируса: нефтяной рынок обрушился второй раз за неделю

Новости Бизнеса:Стоимость нефти упала на 10% после запрета поездок из Европы в США.

Цена на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года снизилась на 10,6%, а стоимость WTI — на 10,44%. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне, передает УНН.

По состоянию на 5:10 по киевскому времени цена за баррель Brent достигла 33,65 доллара, тогда как WTI торговалась на уровне 31,11 доллара.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о намерении отменить все путешествия из Европы в Соединенные Штаты сроком на 30 дней.

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