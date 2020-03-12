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Четверг, 12.03.2020
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Заявление Трампа на фоне коронавируса: нефтяной рынок обрушился второй раз за неделю

Заявление Трампа на фоне коронавируса: нефтяной рынок обрушился второй раз за неделю
05:35 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Стоимость нефти упала на 10% после запрета поездок из Европы в США.

Цена на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года снизилась на 10,6%, а стоимость WTI — на 10,44%. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне, передает УНН.

По состоянию на 5:10 по киевскому времени цена за баррель Brent достигла 33,65 доллара, тогда как WTI торговалась на уровне 31,11 доллара.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о намерении отменить все путешествия из Европы в Соединенные Штаты сроком на 30 дней.

Ранее, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил в среду о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса COVID-19.

В Италии резко выросло число жертв коронавируса

С 12 марта 2020 года в Украине вводится трехнедельный карантин для всех учебных заведений. Соответствующее решение правительство приняло в среду, 11 марта, сообщила пресс служба Министерства образования Украины.

Министерство иностранных дел создало оперативный штаб для координации работы МИД, причастных органов власти и международных организаций с целью защиты граждан за рубежом и предоставления актуальной информации по распространению Covid-19 в мире.

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Все по теме:

Нефть, Дональд Трамп, Цены на нефть, Коронавирус.
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