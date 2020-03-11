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В Италии резко выросло число жертв коронавируса

В Италии резко выросло число жертв коронавируса
21:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Италии в среду от коронавируса умерло 196 человек, 2,3 тыс новых заболевших.

2 тыс 313 новых случаев заболевания новым коронавирусом Covid-19 и 196 случаев смерти от него же зафиксировано в Италии в среду, сообщает статистический сайт Worldometer.

Таким образом, количество случаев заболевания в этой стране превысило 12,4 тыс, а общее число умерших от этой болезни достигло 827. При этом 1 тыс 45 человек уже выздоровели, в настоящее время болеют 10,6 тыс, из них 1 тыс 28 человек находятся в тяжелом и критическом состоянии.

В настоящее время Италия стала страной с самым большим количеством зафиксированных случаев заболевания на миллион населения – 206,1. На втором месте – Южная Корея (151,3), на третьем – Бахрейн (111,1), Иран – на четвертом (107,2), Норвегия – на пятом (105). Китай – лишь на девятом (56,1) - после Катара, Дании и Швейцарии, несмотря на то, что на него приходится почти две трети абсолютного количества заболевших.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что авиакомпании в настоящее время приступили к реализации решения об отмене авиасообщения с Италией.

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Италия, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в Италии.
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