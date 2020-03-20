Обвал рынка нефти: в НБУ рассказали, в чем выгода для Украины

Если тенденция в мире к снижению цены на нефть и энергоносители сохранится, то Украина в 2020 году может сэкономить около 5-6 миллиардов долларов.
Об этом на брифинге сказал заместитель председателя Национального банка Дмитрий Сологуб.
"Если смотреть на наш платежный баланс, то в нашем текущем счету есть и положительные факторы, и негативные факторы влияния. Прежде всего, это падение цен на нефть, энергетические товары, составляющие 20% нашего импорта, - в прошлом году это было 12 млрд долл. Падение цены на нефть, снижение спроса на газ может привести к тому, что в этом году только на этом мы сэкономим 5 или 6 млрд долл.", - сказал Сологуб.
Напомним:
8 марта государственная компания Saudi Aramco предложила покупателям нефти самые высокие скидки за последние 20 лет и пообещала увеличить добычу более чем на 2 млн баррелей в день.
В результате этого 9 марта цены на нефть упали на 30%.
12 марта, на фоне распространения коронавируса, президент США Дональд Трамп заявил о намерении отменить все путешествия из Европы в Соединенные Штаты сроком на 30 дней.
После этого заявления цена на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года снизилась на 10,6%, а стоимость WTI — на 10,44%
По оценкам министра финансов РФ, федеральный бюджет в 2020 году лишится почти 3 триллионов рублей (около $37,5 млрд) нефтегазовых доходов при текущих ценах на нефть.