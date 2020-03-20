Обвал рынка нефти: в НБУ рассказали, в чем выгода для Украины

Новости Бизнеса:Мировое снижение цен на энергоносители сэкономит Украине $5-6 миллиардов.

Если тенденция в мире к снижению цены на нефть и энергоносители сохранится, то Украина в 2020 году может сэкономить около 5-6 миллиардов долларов.

Об этом на брифинге сказал заместитель председателя Национального банка Дмитрий Сологуб.

"Если смотреть на наш платежный баланс, то в нашем текущем счету есть и положительные факторы, и негативные факторы влияния. Прежде всего, это падение цен на нефть, энергетические товары, составляющие 20% нашего импорта, - в прошлом году это было 12 млрд долл. Падение цены на нефть, снижение спроса на газ может привести к тому, что в этом году только на этом мы сэкономим 5 или 6 млрд долл.", - сказал Сологуб.

Напомним: