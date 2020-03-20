НБУ о покупке ОВГЗ: Мы не планируем повторять ошибки предыдущих лет

Новости Бизнеса:Национальный банк не рассматривает возможности покупки ОВГЗ.

Национальный банк Украины не собирается кредитовать правительство посредством покупки облигаций внутреннего государственного займа.

Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий в ходе брифинга.

По его словам, законодательство запрещает НБУ кредитование правительства.

"Мы вообще не рассматриваем возможность выкупа ОВГЗ в портфель Национального банка. Сегодня в портфеле Нацбанка находится объем ОВГЗ, который более 300 млрд грн. Это результаты действий предыдущих лет, и мы не планируем повторять эти ошибки", - сказал Смолий.

Отвечая на вопрос о возможной дополнительной эмиссии денег для стимулирования экономики, глава НБУ отметил, что сейчас все центральные банки стран мира сконцентрировали свою работу на том, чтобы дать позитивный финансовый импульс для восстановления роста экономик своих стран и при этом сохранить финансовую и ценовую стабильность.

Напомним: