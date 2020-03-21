"Укроборонпром" готов передать частным компаниям документацию на аппараты вентиляции легких

Государственный концерн "Укроборонпром" восстановил частично уничтоженную конструкторскую документацию на аппараты искусственной вентиляции легких БРИЗ-Т и готов передать копии частным производителям, которые могут быстро наладить производство приборов.
Как сообщили в пресс-службе ГК "Укроборонпром", речь идет о документации на невоенную продукцию медицинского назначения.
В концерне провели ревизию производственных мощностей завода, который остановил производство продукции 12 лет назад, финансового состояния предприятия, имеющего более 100 млн грн долгов перед государственными учреждениями, коммунальными службами города и бывшими работниками.
"За прошедшие десять лет завод не получал ни одного государственного заказа на свою продукцию. Последние переговоры об этом были во время эпидемии свиного гриппа (H1N1) в 2008 году. На производство аппаратов искусственной вентиляции завод взял кредит, но обещанный Кабинетом министров заказ на тысячу аппаратов так и не получил. Кредитная нагрузка, финансовый кризис и отсутствие новых заказов привели к полной остановке завода "Буревестник" в течение последующих 10 лет", - пояснил ситуацию на предприятии заместитель генерального директора ГК по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Мустафа Найем.
На данный момент завод не ведет производственной деятельности и находится в состоянии банкротства.
В течение последней недели инженеры концерна, конструкторы и технологи пяти других заводов "Укроборонпрома" тщательно изучали конструкторскую документацию аппарата искусственного дыхания, последнюю модификацию которого завод выпускал десятки лет назад, и провели ряд консультаций о возможности восстановления производства на "Буревестнике".
В итоге было принято решение открыть документацию для частных производителей медицинских приборов, которые заинтересованы в изготовлении аппаратов искусственного дыхания такого образца (БРИЗ-Т). Это позволит инженерам точно определить количество и способ изготовления комплектующих, часть из которых является импортной, оценить длительность производственного цикла и объем необходимых инвестиций при имеющихся у них ресурсах.
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