В Мукачево на самоизоляции - 98 горожан, вернувшихся из-за границы

Новости Украины:В Мукачево 98 человек, которые вернулись из-за границы, находятся на самоизоляции.

В Мукачево на самоизоляции находятся 98 горожан, которые вернулись из-за границы. У одного мужчины медики отобрали анализы для проведения теста на коронавирус Covid-19.

Об этом сообщает в Facebook Мукачевский горсовет.

"В Мукачево на самоизоляции находятся 98 горожан, которые вернулись из-за границы. Все они получили консультации врачей по телефону и находятся дома на карантине", - говорится в сообщении.

Как информируют в горсовете, сегодня к одному из пациентов выезжала бригада медиков, которая отобрала анализы для проведения теста на коронавирус Covid-19.

Медики призывают горожан, которые вернулись из-за границы сразу обращаться к семейным врачам или в call-центр. Для того, чтобы избежать распространения коронавируса и уберечь собственное здоровье, родных и близких необходимо соблюдать карантин.

Также в горсовете отмечают, что для предотвращения распространения коронавируса все амбулатории в Мукачево работают дистанционно. При амбулаториях работают бригады медиков, которые при необходимости выезжают к пациентам.

Круглосуточно работает call-центр по номеру 0800 503 118, по которому можно получить консультацию врача. С начала карантина сюда обратились 1600 граждан.

Напомним: