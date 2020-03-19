Глава Европарламента созывает пленарное заседание с дистанционным голосованием

Новости мира:Президент Европарламента Дэвид Сассоли заявил о созыве пленарного заседания с дистанционным голосованием.

По итогам видеоконференции с участием лидеров политических групп президент Европарламента Дэвид Сассоли объявил о созыве 26 марта первого в истории пленарного заседания Европарламента, в ходе которого депутаты будут голосовать дистанционно.

Об этом сообщает Европарламент.

"Европейский парламент выполняет и будет продолжать выполнять свои обязанности. Парламент должен оставаться открытым, поскольку демократия не может быть остановлена этим вирусом ... По этой причине я решил созвать чрезвычайное пленарное заседание в четверг, 26 марта, с целью принятия чрезвычайных мер, которые были представлены Европейской комиссией. Это будет первое пленарное заседание, в ходе которого мы будем использовать дистанционную систему голосования. В связи с этой чрезвычайной ситуацией, мы должны использовать все средства, имеющиеся в нашем распоряжении", - сказал Сассоли.

Он сообщил, что Европейский центральный банк, по призыву Европарламента, согласовал мобилизацию 750 миллиардов евро для мер Еврокомиссии и стран-членов в борьбе с вирусом. Еще 500 миллиардов евро могут быть мобилизованы через Европейский механизм стабильности. Очевидно, такие предложения будут обсуждаться во время чрезвычайной сессии Европарламента.

"Мы говорим сейчас о вмешательстве в ситуацию, которое, в целом, приближается к двум триллионам евро. Это величайшая демонстрация европейской солидарности за долгое время. Ее можно сравнить с Планом Маршалла - программой, которая помогла нам встать из руин Второй мировой войны", - сказал президент Европарламента.

Напомним: