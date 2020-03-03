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В Европарламенте отменили "Украинскую неделю" из-за коронавируса

В Европарламенте отменили "Украинскую неделю" из-за коронавируса
08:51 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук

Новости Украины:Все общественные мероприятия в Европарламенте отменили из-за угрозы коронавируса.

Запланированную на 3-5 марта "Украинскую неделю" в Европейском парламенте перенесено на неопределенный срок в связи с распространением коронавируса.

Об этом "ЕвроПравди" сообщили в представительстве Украины при ЕС.

"Запланированная на 3-5 марта "Украинская неделя" в Европейском парламенте переносится на неопределенный срок в связи с ограничениями Европарламента о проведении массовых мероприятий из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19", - отметили в представительстве.

Как только ограничения будут отменены, украинское представительство будет обрабатывать новые возможности для проведения запланированных мероприятий.

Во время "Украинской недели" в Европарламенте планировались дискуссия с участием ведущих европейских политиков, украинских чиновников, дипломатов, ученых и общественных активистов.

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Европарламент на своем сайте сообщил об отмене целого ряда мероприятий. В частности, слушаний в комитетах, визитов делегаций, личных визитов к членам парламента и сотрудников, семинаров, культурных мероприятий и выставок.

Доступ в здание Европейского парламента запрещен лицам, посетившим в течение последних 14 дней районы распространения коронавируса, а также тем, кто контактировал с зараженными лицами.

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ЕС, Китай, Европарламент, Украинская неделя, Коронавирус COVID-19.
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