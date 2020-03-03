Скачать
Вторник, 03.03.2020
Итоги дня 2 марта: возможные отставки в Кабмине и задержание экс-командира "Айдара"
Итоги дня 2 марта: возможные отставки в Кабмине и задержание экс-командира "Айдара"
COVID-19: Число инфицированных в мире превысило 90 тысяч
COVID-19: Число инфицированных в мире превысило 90 тысяч
Браво рассматривает переход в Нью-Йорк Сити летом
Браво рассматривает переход в Нью-Йорк Сити летом
3 марта - приметы и обряды в Ярилин день
3 марта - приметы и обряды в Ярилин день

COVID-19: Число инфицированных в мире превысило 90 тысяч

COVID-19: Число инфицированных в мире превысило 90 тысяч
07:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по миру, общее число зараженных превысило 90 тыс. 800 человек.

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и на утро вторника превысило 90,8 тыс. человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

При этом на Китай приходится 80,151 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 10, 696 тыс., увеличившись за минувшие сутки почти на 2,3 тыс. случаев.

Число жертв коронавируса вне материковой части Китая выросло за сутки со 129 до 175 человека: 66 человека скончались в Иране, 52 - в Италии, 28 - в Южной Корее, 12 - на территории Японии (из них шестеро - пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), шесть - в США, три - во Франции, два - в Гонконге по одному случаю летального исхода зафиксированы в Таиланде, в Австралии, Великобритании, Эквадоре, на Тайване и Филиппинах.

Больше всего больных - 4,812 тыс. - выявлено в Южной Корее, 2,026 тыс. - в Италии, 1,501 - в Иране, на территории Японии - 980, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

В Сингапуре число зараженных коронавирусом превысило 100 человек

Во Франции насчитывается 191 больной, в Германии - 150, Испании - 119, Сингапуре - 108, Гонконге - 100, США - 88, Кувейте - 56, Бахрейне - 47, Таиланде - 43, на Тайване - 41, Великобритании - 40, Австралии - 30, Малайзии - 29, Канаде и Швейцарии - по 24, Ираке и ОАЭ - по 21, Норвегии - 19, Нидерландах - 18, Вьетнаме - 16, Швеции - 15, Австрии - 14, Макао, Израиле, Ливане - по 10.

Менее 10 случаев заражения зарегистрированы еще в 45 странах мира.

Как сообщалось, в мире уже более 3000 человек умерли от коронавирусной инфекции Covid-19, большинство из них - в материковом Китае.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) повысил уровень угрозы распространения коронавируса Covid-19 с умеренного до высокого.

Напомним, зам-министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что медицинская система страны полностью готова фиксировать случаи заражения коронавирусом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Больница, Ухань, Хубэй, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус COVID-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Арахамия о ротациях в Кабмине: Было бы хорошо иметь вице-премьера по обороне
02 Гончарук останется премьером? Арахамия дал прогноз
03 Вопрос люстрации: Арахамия считает, что КСУ должен поставить "финальную точку"
04 Разумков вручил премии ВР за вклад молодежи в развитие парламентаризма
05 Главные причины, почему вы должны есть чеснок каждый день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Оккупанты усилили обстрелы на Донбассе: много раненых
Оккупанты усилили обстрелы на Донбассе: много раненых
Выборы в Израиле: побеждают сторонники Нетаньяху
Выборы в Израиле: побеждают сторонники Нетаньяху
НАПК запустило горячую линию для субъектов декларирования
НАПК запустило горячую линию для субъектов декларирования
Рецепт дня: Яичница с ветчиной в булочках (в духовке)
Рецепт дня: Яичница с ветчиной в булочках (в духовке)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь