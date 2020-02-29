В Сингапуре число зараженных коронавирусом превысило 100 человек

Новости мира:В Сингапуре более 100 человек заболели коронавирусом.

Власти Сингапура в субботу, 29 февраля, подтвердили четыре новых случая заражения коронавирусом.

Таким образом общее количество инфицированных в этой азиатской стране выросло до 102-х человек, сообщает Bernama.

"Министерство здравоохранения Сингапура сегодня подтвердило еще четыре случая заражения вирусом Covid-19 на острове. Общее количество зарегистрированных случаев возросло до 102", - говорится в сообщении.

Коронавирус обнаружили у малайзийского туриста и трех сингапурцев.

Также по состоянию на 29 февраля Минздрав Сингапура поместил на карантин 3033 человек с подозрением на коронавирус.

Напоминаем, в мире по состоянию на утро 29 февраля зарегистрированы 85187 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 2924 - летальные. Выздоровели уже 39545 человек.

На территории Европы зарегистрировано 1123 случая заболевания Covid-19 в 27 странах.

В Украине, по данным Минздрава, ни один лабораторно подтвержденный случай коронавируса не зафиксирован.