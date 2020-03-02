COVID-2019: В мире уже более 3000 человек умерли от коронавируса

Новости Украины:Жертвами коронавируса во всем мире стали 3044 человека, количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах превысило 89 тысяч.

В мире уже более 3000 человек умерли от коронавирусной инфекции Covid-19, большинство из них - в материковом Китае. Об этом сообщает South China Morning Post.

Рубеж в три тысячи жертв был превышен после 42 новых смертей в Китае на протяжении воскресенья, в результате чего число погибших в Китае достигло 2912 человек.

Китайская национальная комиссия по здравоохранению также сообщила о 202 новых случаях заражения в понедельник, 2 марта, что является минимальным количеством ежедневных новых случаев заболевания с 22 января.

Комиссия заявила, что 196 новых случаев были зафиксированы в провинции Хубэй, эпицентре вспышки, и все, кроме трех, произошли в столице провинции - городе Ухань. По состоянию на воскресенье 44 462 пациента выздоровели от этой болезни.

В целом число заболевших коронавирусом в Китае превысило 80 тыс. человек.

В Италии подтверждены 566 новых случаев инфицирования. Регионом с самыми высокими показателями инфицирования остается Ломбардия.

В Иране заявили о 385 новых случаях инфицирования коронавирусом. В Японии зафиксировано 15 новых случаев заражения коронавирусом.

О первых случаях выявления вируса заявили в Чехии, Доминиканской Республике, Армении

В Южной Корее общее количество инфицированных составляет 4212 человек, власти призвали граждан оставаться дома и предупредила о "критический момент" в битве за сдерживание коронавируса.

Напомним, зам-министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что медицинская система страны полностью готова фиксировать случаи заражения коронавирусом.