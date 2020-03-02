Скачать
Понедельник, 02.03.2020
Пристайко: Украина продолжит свое участие в операции НАТО в Афганистане
Пристайко: Украина продолжит свое участие в операции НАТО в Афганистане
Абромавичус: Гособоронзаказ в 2019 году выполнен почти на 100%
Абромавичус: Гособоронзаказ в 2019 году выполнен почти на 100%
"Реал" победил "Барселону" и вернул себе первое место в Ла Лиге
"Реал" победил "Барселону" и вернул себе первое место в Ла Лиге
Позитив и приятные эмоции: смешные фото животных
Позитив и приятные эмоции: смешные фото животных

В США зарегистрировали вторую смерть от коронавируса

В США зарегистрировали вторую смерть от коронавируса
06:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Второй летальный случай от коронавируса зарегистрирован в США.

Американские врачи не смогли сохранить жизнь еще одного пациента, больного коронавирусом новой формы COVID-19, который стал вторым лицом, умершим в результате болезни за последние дни.

Об этом сообщили в воскресенье органы здравоохранения в американском штате Вашингтон, передает CNN.

"Второй летальный случай от коронавируса был подтвержден в округе Кинг, штат Вашингтон", - заявили в Центре здравоохранения округа.

При этом сообщается, что пациент, который умер, был мужчиной 70-ти лет. Он находился в больнице Evergreen Health и умер в субботу.

Это уже вторая смерть человека в США от коронавируса. О первый летальный случай официально заявили в этом же округе накануне. Сообщалось, что это была женщина в возрасте чуть старше 50-ти лет.

В то же время, мэр города Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о выявлении первого больного на коронавирус женщины в крупнейшем мегаполисе США.

"Мы узнали о первом положительном случае COVID-19 в Нью-Йорке. Пациентка заразилась вирусом, находясь в Иране и находится в изоляции. Причин для чрезмерной тревоги нет – общий риск остается низким в Нью-Йорке. Мы в полной мере контролируем ситуацией и распространим новую информацию, как только она станет доступной", - отметил мэр Нью-Йорка в Twitter-сообщении.

По последней информации, в мире подтверждено 88,4 тысячи случаев заболевания COVID-19. Более 3 тысяч человек скончались, из которых 2912 - в Китае. В Соединенных Штатах обнаружено по крайней мере 77 случаев заражения вирусом.

Обеспокоенность в связи с распространением болезни уже заявила ВОЗ, подняв уровень рисков до "очень высокого".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Вирус, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В этом году офицеров запаса призовут на срочную службу
02 Гончарук и Ермак провели встречу в одном из столичных ресторанов
03 Медики зафиксировали четыре случая подозрения на коронавирус в Ровно
04 Дочь Стивена Спилберга арестована: причина
05 Программа "Доступные кредиты": с 1 марта начала работать новая функция
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Греции сообщили об угрозе нацбезопасности из-за мигрантов
В Греции сообщили об угрозе нацбезопасности из-за мигрантов
В США зарегистрировали вторую смерть от коронавируса
В США зарегистрировали вторую смерть от коронавируса
Макрон пообещал помочь Греции бороться с мигрантами из Сирии
Макрон пообещал помочь Греции бороться с мигрантами из Сирии
Рецепт дня: ароматный кекс к чаю
Рецепт дня: ароматный кекс к чаю
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь