В США зарегистрировали вторую смерть от коронавируса

Американские врачи не смогли сохранить жизнь еще одного пациента, больного коронавирусом новой формы COVID-19, который стал вторым лицом, умершим в результате болезни за последние дни.

Об этом сообщили в воскресенье органы здравоохранения в американском штате Вашингтон, передает CNN.

"Второй летальный случай от коронавируса был подтвержден в округе Кинг, штат Вашингтон", - заявили в Центре здравоохранения округа.

При этом сообщается, что пациент, который умер, был мужчиной 70-ти лет. Он находился в больнице Evergreen Health и умер в субботу.

Это уже вторая смерть человека в США от коронавируса. О первый летальный случай официально заявили в этом же округе накануне. Сообщалось, что это была женщина в возрасте чуть старше 50-ти лет.

В то же время, мэр города Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о выявлении первого больного на коронавирус женщины в крупнейшем мегаполисе США.

"Мы узнали о первом положительном случае COVID-19 в Нью-Йорке. Пациентка заразилась вирусом, находясь в Иране и находится в изоляции. Причин для чрезмерной тревоги нет – общий риск остается низким в Нью-Йорке. Мы в полной мере контролируем ситуацией и распространим новую информацию, как только она станет доступной", - отметил мэр Нью-Йорка в Twitter-сообщении.

We have learned of the 1st positive case of COVID-19 in NY. The patient contracted the virus while in Iran & is isolated

There is no reason for undue anxiety—the general risk remains low in NY. We are diligently managing this situation &will provide info as it becomes available. pic.twitter.com/rLnObvrg3R

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 2, 2020