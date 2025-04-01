Хотел на "Евровидение" и оскорбил Тину Кароль: что известно о лидере "Хейтспич", пополнившем ряды ВСУ

Музыкант сам принял решение вступить в ряды Сил Обороны Украины

Многие известные личности оставили свою прежнюю деятельность и вступили в ряды Вооруженных Сил Украины, чтобы защищать нашу страну от оккупантов. Среди них юморист Игорь Ласточкин, а также лидер группы "Хейтспич" Дмитрий Однороженко, который мобилизовался совсем недавно.

"Телеграф" решил выяснить, что известно об украинском исполнителе Дмитрии Однороженко и его группе. Мы узнали о музыканте некоторые подробности.

Дмитрий Однороженко — что известно о лидере группы "Хейтспич"

Украинский артист Дмитрий Однороженко является вокалистом одесской панк-группы "Хейтспич", в которую входит и саундпродюсер Алекс Ефимов. Музыканты создали свой проект в апреле 2022 года как ответ на полномасштабное вторжение российской армии в Украину.

Группа "Хейтспич" появилась в апреле 2022 года

Некоторые песни группы блокировали в социальных сетях TikTok и Instagram, а композиция "Діти сатани" и вовсе на некоторое время была удалена из YouTube. Самым популярным треком "Хейтспич" стал "Я вб'ю всіх богів", по состоянию на февраль 2025 года, композицию на стриминговой платформе Spotify прослушали почти 4 миллиона слушателей.

В августе 2023 года музыканты выпустили мини-альбом "Золоті Пісні 2023", порадовав поклонников как старыми, так и новыми хитами. Примечательно, что песни группы были включены в радио в видеоигре "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля".

О самом Дмитрии Однороженко в публичном доступе немного информации. Согласно его профилю в Linkedin, артист получил образование в Одесском национальном политехническом университете. До творческой деятельности Дмитрий работал в компании, предоставляющей транспортные и логистические услуги, а также был торговым представителем.

Как выглядит лидер "Хейтспич" Дмитрий Однороженко

Дмитрий Однороженко и Нацотбор на "Евровидение-2025"

Рок-группа "Хейтспич", известная своим агрессивным стилем в музыке, пробовала свои силы в Нацотборе на международный песенный конкурс "Евровидение". Но музыканты даже не попали в лонглист.

Дмитрий Однороженко

Продюсер отбора Тина Кароль на сайте "Суспільного" заявила, что немало сильных песен не попали в список участников, потому что несоответствовали правилам Нацотбора. По словам певицы, это были композиции, которые исполнялись ранее, длились более трех минут, имели часть чужих стихов или ненормативную лексику.

Группа "Хейтспич" пробовала попасть на "Евровидение"

Дмитрий Однороженко у себя в социальных сетях резко отреагировал на слова Тины Кароль и публично "послал" ее. Он опубликовал заявление артистки, обратив внимание на упоминание в песни ненормативной лексики, возможно, в треке группы были нецензурные выражения. Дмитрий написал: "Ой да иди на**й". Тина Кароль на это никак не отреагировала.

Дмитрий Однороженко "послал" Тину Кароль

А 31 марта на странице в Instagram Дмитрий сообщил, что пополнил ряды ВСУ, добавив, что это решение было добровольным. Он сообщил подписчикам, что редко будет на связи, но по возможности будет продолжать делать музыку.

Дмитрий Однороженко пополнил ряды ВСУ

"Телеграф" писал ранее, как изменился звезда сериала "Когда мы дома" Алексей Тритенко. Актер вступил в ряды ВСУ в феврале 2022 года.