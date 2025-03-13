Потап собрался покорять Евровидение, но не от Украины (видео)

Артист хочет представлять на престижном конкурсе соседнюю страну

Скандальный украинский продюсер и рэпер Алексей Потапенко, выступающий под сценическими псевдонимами Потап и Slavic Balagan, удивил сеть признанием. Беглец, который выехал и больше не возвращается в Украину во время войны, хочет принять участие в Евровидении.

Об этом артист 43-летний артист рассказал в интервью молодой молдавской журналистке viorelia. Однако представлять на международном престижном конкурсе Потап собрался не Украину, а Молдову.

"Я вам хочу сказать честно, учитывая, что мой живой состав — это ребята из Молдовы, если бы была такая возможность, я бы с удовольствием представил Молдову на "Евровидении". Я вам даже другое скажу — Slavic Balagan в состоянии оплатить эту поездку самостоятельно. Я знаю, у Молдовы были вопросы в связи с "Евровидением", — заявил рэпер.

По словам скандального продюсера, у него даже есть трек под названием "Опа" — "квинтэссенция всего восточноевропейского, приправленная молдавскими мелодиями".

"Обожаю молдавскую, румынскую музыку и музыку восточноевропейскую, балканскую. На такой основе мы могли бы выступить от Молдовы на Евровидении, почему бы и нет. Если бы, конечно же, народ нас поддержал. А я думаю, что поддержал бы", — допустил Алексей.

Молдова на "Евровидении 2025"

Напомним, что в январе 2025 года Молдова заявила, что не будет принимать участие в конкурсе из-за "экономических, административных и художественных проблем". Страна ежегодно принимает участие в конкурсе песни с момента своего дебюта в 2005 году. Их лучший результат был в 2017 году, когда группа Sunstroke Project заняла третье место с хитом Hey Mamma. Из 19 раз, когда Молдова была на Евровидении, ей удалось 13 раз выйти в гранд-финал.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в этом году Украину на Евровидении 2025 буде представлять группа Ziferblat с конкурсной песней Bird of Pray.