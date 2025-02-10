Все же был в теробороне? Потап рассказал, как с оружием патрулировал улицы Киева в 2022 году

По словам рэпера, в терробороне он успел подержать оружие и встретиться с друзьями

Известный украинский исполнитель Потап, сбежавший из Украины и недавно объявивший о кастинге в бэнд MOZGI, ранее заявил, что он записывался в терроборону заочно в начале полномасштабного вторжения. Теперь рэпер стал оправдываться тем, что на запись были огромные очереди, поэтому ему пришлось просить отца, чтобы тот сделал это за сына.

Исполнитель дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю, которое они с Потапом записывали в Каталонии, Испания. По словам рэпера, он все же поступил в терроборону летом 2022 года, когда вернулся в Киев.

"Это такое время, когда все записывались в терроборону. Записался Ломаченко, записался Усик, записывались бизнесмены, Буткевич, и я записался. Огромные очереди на запись, поэтому я попросил занять мне место в очереди, чтобы я записался, и я записался", — заявил Потап.

На вопрос интервьюера, что именно Потап делал в терробороне, исполнитель ответил коротко и лаконично: "Патрулировал улицы, встречался со своими друзьями. Тогда занимались все этим, это было общее дело".

Фото: скриншот с видео

Рэпер добавил, что во время своего пребывания в терробороне ему выдали оружие, которое он даже держал в руках. " Мы успели все в терробороне. Ни в чем серьезном не участвовали, но успели попатрулировать, поездить с пацанами, подержать в руках оружие и побыть там", — добавил Потап.

Напомним, что еще осенью 2022 года Потап заявил, что попросил отца подать от его имени заявление в территориальную оборону.

" Я сказал отцу: "Хочу ехать на фронт, на передовую". А он говорит: "В терроборону запишись для начала". Я говорю: "Запиши меня в терроборону". Так я записался в терроборону заочно и решил, что буду дальше делать то, что умею. Доносить информацию об Украине", — сообщил исполнитель.

Тогда в сети над ним стали насмехаться, и на рэпера свалился шквал хейта, поскольку в начале великой войны он находился за границей. Рэпер возмутился и даже показал фото заявления, которое он написал для вступления в территориальную оборону.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в сети отреагировали на слухи о возвращении Потапа в Украину. Говорят, что у рэпера возникли проблемы с деньгами, поэтому сейчас он ищет новые источники финансирования.