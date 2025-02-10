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Все ж був у теробороні? Потап розповів, як зі зброєю патрулював вулиці Києва влітку 2022

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
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Автор
Потап дав інтерв'ю росіянину Юрію Дудю Новина оновлена 10 лютого 2025, 12:16
Потап дав інтерв'ю росіянину Юрію Дудю. Фото Скріншот з відео

За словами репера, у теробороні він встиг потримати зброю та зустрітися з друзями

Відомий український виконавець Потап, який втік з України та нещодавно оголосив про кастинг у бенд MOZGI, раніше заявив, що він записувався у тероборону заочно на початку повномасштабного вторгнення. Тепер репер став виправдовуватися тим, що на запис були величезні черги, тому йому довелося просити у батька, щоб той зробив це за сина.

Виконавець дав інтерв’ю російському журналісту Юрію Дудю, яке вони із Потапом записували у Каталонії, Іспанія. За словами репера, він все ж вступив до тероборони влітку 2022 року, коли повернувся до Києва.

"Це такий час, коли всі записувалися в тероборону. Записався Ломаченко, записався Усик, записувалися бізнесмени, Буткевич, і я записався. Величезні черги на запис, тому я попросив зайняти мені місце в черзі, щоб я записався, і я записався", — заявив Потап.

На запитання інтерв'юера, що саме Потап робив у теробороні, виконавець відповів коротко і лаконічно: "Патрулював вулиці, зустрічався зі своїми друзями. Тоді займалися всі цим, це була спільна справа".

Потап
Фото: скріншот з відео

Репер додав, що під час свого перебування у теробороні йому видали зброю, яку він навіть тримав у руках. "Ми встигли все в теробороні. Ні в чому серйозному участь не брали, але встигли попатрулювати, поїздити з пацанами, потримати у руках зброю і побути там", — додав Потап.

Нагадаємо, що ще восени 2022 року Потап заявив, що попросив батька подати від його імені заяву до територіальної оборони.

"Я сказав батькові: "Хочу їхати на фронт, на передову". А він каже: "У тероборону запишися для початку". Я кажу: "Запиши мене в тероборону". Так я записався в тероборону заочно і вирішив, що буду далі робити те, що вмію. Доносити інформацію про Україну", — повідомив виконавець у "ЖВЛ".

Тоді у мережі з нього почали насміхатися, і на репера звалився шквал хейту, оскільки на початку великої війни він перебував за кордоном. Репер обурився і навіть показав фото заяви, яку він написав для вступу до територіальної оборони.

Заява Потапа
Фото: instagram.com/realpotap

Раніше "Телеграф" розповідав, як у мережі відреагували на чутки про повернення Потапа в Україну. Подейкують, що у репера виникли проблеми з грошима, тому зараз він шукає нові джерела фінансування.

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#Потап #Україна