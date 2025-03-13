Украина не победит? Букмекеры назвали страну-фаворитку на Евровидении-2025

Украина занимает пока 6 место

Евровидение-2025 уже приближается и с каждым днем растет интрига по поводу фаворитов. В этом году на песенном конкурсе Украину представит группа Ziferblat с песней "Bird of Pray", которая победила на Нацотборе 8 февраля. Однако, несмотря на сильную заявку, Украина занимает шестое место в рейтинге букмекеров. Лидирует Швеция, которой пророчат победу с вероятностью 33%.

В свою очередь Украина имеет коэффициент всего 3%. Однако ситуация еще может измениться. Рейтинг букмекеров обнародовал сайт polymarket.com.

Кто будет представлять Швецию на Евровидении-2025

На нацотборе Melodifestivalen 2025 года 9 марта избрали победителя. Швецию на 69-м песенном конкурсе будет представлять группа KAJ. И впервые с 1998 года Швеция на Евровидении споет на шведском.

KAJ — финско-шведская комедийная музыкальная группа из Веро в Остроботнии. В его состав входят Кевин Хольмстрем, Аксель Ахман и Якоб Норргорд. Группа была создана в 2009 году и с тех пор они выпустили семь альбомов и поставили два мюзикла, в которых объединили юмор и музыку.

На Евровидение коллектив поедет с песней "Bara bada bastu". В ней рассказывается о сауне и о том, как важно не стрессовать.

Кто представит Украину на Евровидении-2025

В швейцарский город Базель в мае отправится группа Ziferblat. На сцене Евровиденья будет звучать песня Bird of Pray от Украины. В композиции рассказывается о тоске по родному дому, боли потерь, силе молитвы, поддержке и внутреннем поиске новых сил.

Стоит отметить, что Евровидение-2025 состоится в Швейцарии, город Базель. Полуфиналы пройдут 13 и 15 мая, а гранд финал планируется на 17 мая. По рейтингу букмекеров победу одержит Швеция, второе место займет Австрия, третье — Израиль, четвертое — Франция, пятое — Нидерланды, а шестое — Украина.

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Ранее "Телеграф" рассказывал, о чем поют Ziferblat в песне "Bird of Pray". Мы поделились, какой месседж артисты заложили в нее и как она переводится.