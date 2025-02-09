Трижды принимали участие в Нацотборе: что известно о группе Ziferblat, которая представит Украину на "Евровидении 2025"
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В прошлом году коллектив занял второе место в Нацотборе
Вечером, 8 февраля, Украина выбрала победителя в Нацотборе на "Евровидение 2025". В швейцарском городе Базель выступит группа Ziferblat, покорившая сердца зрителей еще в прошлом году. На сцене конкурса в мае прозвучит их песня "Bird of Pray".
Конкурсная композиция набрала 19 баллов, а группа выступала под номером 9. По словам артистов, эта песня — это рефлексия, название которой буквально можно перевести как "Птица молитвы" или "Молитвенная птица". Что известно о группе Ziferblat – расскажет "Телеграф".
О чем песня Bird of Pray
Гитарист Валентин Лещинский поделился, что это композиция о свободе. "О цикле жизни и надежде на счастливое будущее. Это этакая путешествие-исповедь. Я пытался вложить в нее весь тот хаос, тревогу, переживания и надежды, которые живут в моем сердце с 2022 года".
" Эта песня — рефлексия на то, в чем мы живем. Она построена циклически и рассказывает историю одного дня, в котором мы живем в темные времена — от его начала и до конца. Она показывает, что даже в темноте мы не должны забывать обращаться к свету. Как говорил Дамблдор", — поделился Даниил Лещинский.
История группы Ziferblat
Группа Ziferblat впервые привлекла внимание широкой общественности в 2019 году, когда стала участником талант-шоу "X-Фактор". Хотя победить им тогда не удалось, это не помешало коллективу активно развиваться в музыкальной индустрии. В течение своей творческой деятельности они выпустили два альбома, второй из которых, "Превращение", вышел во время полномасштабной войны, хотя создавался еще с 2019 года. К числу самых известных песен группы относятся "Диско-Фанко", "Для чего ты пришла?", "Земля", "Ночью" и другие.
В Нацотборе артисты участвуют не в первый раз. Свои силы они испытывали уже в 2022 году и попали в лонглист Нацотбора, однако не прошли до десятки финалистов.
В 2024 году Ziferblat на сцене Нацотбора исполняли песню Place I Call Home, в которой рассказывается о переселенцах. Тогда они заняли второе место, но завоевали зрительскую любовь.
Состав группы
Группа Ziferblat состоит из трех участников — братьев Даниила и Валентина Лещинских (вокалист и гитарист) и Федора Ходакова (барабанщик). Песню, которая будет представлять Украину на "Евровидении-2025", написал Валентин.
Привезет ли группа "Евровидение" в Украину, мы узнаем уже в мае. Ziferblat выступит в первом полуфинале 13 мая в швейцарском Базеле. Второй полуфинал состоится 15 мая, а грандфинал – 17 мая.
Напомним, что "Телеграф" провел текстовую трансляцию Нацотбора на "Евровидение 2025". Мы сообщили о главном событии шоу.