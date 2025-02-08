Украина выбирает представителя на Евровидение 2025: главные события Нацотбора

В субботу, 8 февраля, за право представить Украину на Евровидении-2025 соревнуются 10 участников: Ziferblat, Future Culture, KHAYAT, KRYLATA, MOLODI, Абие, ДК Энергетик, Влад Шериф, FIINKA и Маша Кондратенко. Победитель представит Украину на 69-м международном песенном конкурсе Евровидения в Базеле, Швейцария.

"Телеграф" собрал для вас главные события вечера. Посмотреть национальный отбор можно на сайте Суспильне.Культура, на Facebook-странице и сайте Евровидения-Украина, а также в приложении "Дия".

20:39 Анастасия Завадская, более известная как Krylata, выступает с композицией "STAY TRUE".

20:28 Под номером семь выступает FIINKA, она же Ирина Воспитанник. Именно ее избрали поклонники шоу путем голосования в "Действии". Звезда исполняет полную гуцульских мотивов и диалектов песню "Культура".

20:18 На сцене Нацотбора выступает артист KHAYАТ с песней "HONOR".

19:57 Пятой на сцену вышла певица Маша Кондратенко с песней "No Time to Cry".

19:42 Завоевать сердца слушателей пробует коллектив Future Culture, основанный в 2022 году. В состав группы входят вокалисты Дарья Ремез и Алексей Боднар, барабанщик Андрей Литвиненко, басист Алексей Руденко и гитарист Андрей Шулаков. Коллектив впервые участвует в Нацотборе. Они выступают с песней "Waste My Time".

19:25 Третьим на сцене появилась группа MOLODI. Они соперничают за право представить Украину на Евровидении с треком "my sea".

19:15 Маша Ефросинина показала нововведение "Национального отбора-2025". В этом году победитель получит кубок в форме сердца.

19:10 Следующей свои силы на музыкальном событии попробует артистка Абие. Наталья Шевченко (настоящее имя участницы) выступает с композицией "Дом".

18:53 Первым из всех участников на сцене появился певец Влад Шериф. Он принимает участие в конкурсе с песней Wind of change.

Отметим, что 9 финалистов выбрали музыкальная продюсер конкурса Тина Кароль и оргкомитет Нацотбора. А вот 10 финалистку FIINKA уже выбрали украинцы в приложении "Дия".

Кто выступает на Нацотборе

В финал Нацотбора в 2025 году прошли:

1. Влад Шериф – "Wind of change"

2. Абие – "Дом"

3. Molodi – "My Sea"

4. Future Culture – "Waste My Time"

5. Маша Кондратенко – "No Time to Cry"

6. Khayat – "Honor"

7. FIINKA – "Культура"

8. Krylata – "Stay True"

9. Ziferblat – "Bird of Pray"

10. ДК Энергетик – "Соль"

Как голосовать в "Дии"

Необходимо выполнить следующий порядок действий: загрузите, обновите, если нужно, или откройте приложение "Действие" на своем смартфоне. В разделе "Услуги" найдите опрос "Национальный отбор на Евровидение-2025" найдите имя своего фаворита, проголосуйте.

Как голосовать с помощью SMS

В сообщении введите номер участника, за которого вы хотите проголосовать (от 1 до 10). Отправьте SMS на номер 7576; стоимость одного SMS-сообщения уточняйте у оператора. С одного телефонного номера будет засчитано не более одного SMS-сообщения за одного участника финала.

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