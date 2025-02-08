Україна обирає представника на Євробачення 2025: головні події Нацвідбору

У суботу, 8 лютого, за право представити Україну на Євробаченні-2025 змагаються 10 учасників: Ziferblat, Future Culture, KHAYAT, KRYLATA, MOLODI, Абіє, ДК Енергетик, Влад Шериф, FIЇNKA та Маша Кондратенко. Переможець представить Україну на 69-му міжнародному пісенному конкурсі Євробачення у Базелі, Швейцарія.

"Телеграф" зібрав для вас головні події вечора. Подивитись національний відбір можна сайті Суспільне Культура, на Facebook-сторінці та сайті Євробачення-Україна, а також у застосунку "Дія".

23:52 Результати голосування журі.

22:34 Голосування завершено.

21:40 У "Дії" спостерігається збій: помилка відображається при спробі проголосувати, а також є проблеми зі входом у застосунок.

21:27 Голосування за переможця Нацвідбору-2025 розпочалось. Віддати голос можна у застосунку "Дія", в розділ "Сервіси", далі "Опитування" або відправляйте СМС на номер 7576 із кодом від 1 до 10 (згідно з порядковим номером учасника). Взяти участь в опитуванні зможуть всі охочі віком від 14 років. Також нагадуємо, що переможця Нацвідбору та представника України на Євробаченні-2025 визначать за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%).

21:14 ДК Енергетик з треком "Сіль вже бореться на Нацвідборі.

21:00 "Bird of Pray" від Ziferblat вже лунає на сцені Національного відбору.

20:39 Анастасія Завадська, більш відома як Krylata, виступає з композицією "STAY TRUE".

20:28 Під номером сім виступає FIЇNKA, вона ж Ірина Вихованець. Саме її обрали шанувальники шоу шляхом голосування в "Дії". Зірка виконує сповнену гуцульських мотивів та діалектів пісню "Культура".

20:18 На сцені Нацвідбору виступає артист KHAYАТ з піснею "HONOR".

19:57 П'ятою на сцену вийшла співачка Маша Кондратенко з піснею "No Time to Cry".

19:42 Завоювати серця слухачів пробує колектив Future Culture, заснований у 2022 році. До складу гурту входять вокалісти Дар'я Ремез та Олексій Боднар, барабанщик Андрій Литвиненко, басист Олексій Руденко та гітарист Андрій Шулаков. Колектив вперше бере участь у Нацвідборі. Вони виступають з піснею "Waste My Time".

19:25 Третім на сцені з'явився гурт MOLODI. Вони змагаються за право представити Україну на Євробаченні з треком "my sea".

19:15 Маша Єфросиніна показала нововведення "Національного відбору-2025". Цьогоріч переможець отримає кубок у формі серця.

19:10 Наступною свої сили на музичній події випробовуватиме артистка Абіє. Наталія Шевченко (справжнє ім'я учасниці) виступає з композицією "Дім".

18:53 Першим серед усіх учасників на сцені з'явився співак Влад Шериф. Він бере участь в конкурсі з піснею "Wind of change".

Зауважимо, що 9 фіналістів обрали музична продюсерка конкурсу Тіна Кароль та оргкомітет Нацвідбору. А от 10 фіналістку FIЇNKA вже обрали українці у застосунку "Дія".

Хто виступає на Нацвідборі

До фіналу Нацвідбору у 2025 році пройшли:

1. Влад Шериф – "Wind of change"

2. Абіє – "Дім"

3. Molodi – "My Sea"

4. Future Culture – "Waste My Time"

5. Маша Кондратенко – "No Time to Cry"

6. Khayat – "Honor"

7. FIЇNKA – "Культура"

8. Krylata – "Stay True"

9. Ziferblat – "Bird of Pray"

10. ДК Енергетик – "Сіль"

Як голосувати в "Дії"

Необхідно виконати такий порядок дій: завантажте, оновіть, якщо потрібно, або відкрийте застосунок "Дія" на своєму смартфоні. У розділі "Послуги" знайдіть опитування "Національний відбір на Євробачення-2025" знайдіть ім'я свого фаворита проголосуйте.

Як голосувати за допомогою SMS

У повідомленні введіть номер учасника, за якого ви хочете проголосувати (від 1 до 10). Надішліть SMS на номер 7576; вартість одного SMS-повідомлення уточнюйте у свого оператора. З одного телефонного номера буде зараховано не більше одного SMS-повідомлення за одного учасника фіналу.

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